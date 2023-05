Kandidata za rektorja primorske univerze predstavila programa #video

Prihodnji teden bodo potekale volitve rektorja Univerze na Primorskem, danes pa sta kandidata Klavdija Kutnar in Matjaž Novak v Kopru javno predstavila svoja programa. Aktualna rektorica poudarja kakovost pedagoškega dela in gradnjo namestitev za študente, protikandidat pa fokus na posameznika in enakopravnost vseh fakultet.

Novak meni, da bi se lahko ustanova delno financirala s ponujanjem izrednega študija v mednarodnem prostoru. Kutnarjeva "tržni internacionalizaciji" nasprotuje. To je ena od redkih točk, pri katerih sta kandidata izrazila povsem nasprotni stališči.

Kdo je Matjaž Novak?

Štiriinštiridesetletni Novak je doktor ekonomskih znanosti. Osem let je bil svetovalec predsednika vlade za makroekonomska vprašanja, zatem je bil dekan fakultete za management, kjer je še vedno profesor.

Za najpomembnejšo točko svojega programa je označil zavzemanje za vsakega posameznika. Uvedel bi triletne individualne karierne načrte. Napovedal je prevetritev pravilnikov za napredovanje in akreditacije posameznikov. Po njegovih besedah bi morali najprej identificirati razkorak med tem, kaj univerza želi, in tem, kar zmore. Članice univerze bi morale biti enakopravne in finančno avtonomne, je poudaril.

Zatrdil je, da bi njegova izvolitev prinesla novo pluralnost in da bi morali po dveh rektorjih z matematično izobrazbo dati priložnost nekomu z drugega področja.

Aktualna rektorica poudarja že izpeljane naložbe in rast

Dvainštiridesetletna Klavdija Kutnar je bila pred iztekajočim se rektorskim mandatom dva mandata dekanja fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Poudarila je, da je v preteklih štirih letih univerza izpeljala več pomembnih naložb in rasla na vseh področjih. Število študentov in zaposlenih se je v tem času povečalo za približno deset odstotkov, raziskovalci pa so objavili za 60 odstotkov več znanstvenih člankov.

Kot največjo težavo je izpostavila pomanjkanje študentskih ležišč. Potrebovali bi jih 900, v prihodnjih štirih letih jih lahko realistično zgradijo 500, je napovedala.

Za prihodnja štiri leta je strategija razvoja že sprejeta in rektor jo bo moral izvajati, je opozorila. Glavna usmeritev je izobraževalna in raziskovalna odličnost. Trenutno potekata dve veliki naložbi, in sicer 18 milijonov evrov vredna gradnja nove stavbe fakultete za vede o zdravju ob izolski bolnišnici in 20 milijonov evrov vredna prenova zgradbe Servitskega samostana v Kopru. Nadaljevanje začetih naložb je obljubil tudi Novak.

Volitve prihodnji teden

Predčasno glasovanje bo omogočeno v ponedeljek, 22. maja, redne volitve rektorja pa bodo v četrtek, 25. maja. Volilno pravico imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem ter drugi delavci univerze, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas, ter študenti.