Jutri na Primorskem velik jubilej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je izrazil željo po učinkovitejšem prenosu znanja, ki naj vodi do hitrejšega razvoja družbe.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je izrazil željo po učinkovitejšem prenosu znanja, ki naj vodi do hitrejšega razvoja družbe. Foto: STA

Univerza na Primorskem v petek obeležuje okrogli jubilej, saj mineva 20 let od vpisa univerze v sodni register. Ob tej priložnosti so danes v Izoli organizirali okroglo mizo, na kateri so delili ideje o pomenu inovacij za Evropo in univerze. Danes zvečer bodo v Kopru v sklopu slavnostne akademije podelili nagrade in priznanja.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE je danes potekalo srečanje evropske komisarke za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariye Gabriel in predstavnikov Evropske mreže inovativnih visokošolskih institucij, ki ji pripada tudi Univerza na Primorskem (UP). Sledila je okrogla miza z naslovom Kako lahko univerze podpirajo inovativno Evropo?

Gabrielova je na dogodku izpostavila, da je po njeni oceni za inovativnost ključnega pomena povezava med izobrazbo in raziskavami. Ob tem je minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič izrazil željo po učinkovitejšem prenosu znanja, ki naj vodi do hitrejšega razvoja družbe.

Nocoj bodo podelili nagrade in priznanja

Častni doktor primorske univerze Jean-Piere Bourgguignon je povedal, da morajo biti univerze pozorne na to, kaj si želijo pripadniki nove generacije in kaj so njihove prioritete pri programih. Na nujnost prilagoditve pedagoških modelov mladim je opozorila tudi rektorica Univerze Ca' Foscari v Benetkah Tiziana Lippiello.

Danes zvečer bo v Kopru potekala še slavnostna akademija ob 20-letnici UP. Ob tej priložnosti bodo v dvorani sv. Frančiška Asiškega podelili nagrade in priznanja.

Kot so na UP navedli, pričakujejo, da bo na njihovi univerzi v tem mesecu diplomiral dvajsettisoči študent. Na univerzo, v okviru katere deluje šest fakultet, je sicer letos vpisanih 5.745 študentov.