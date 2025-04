Papič: Gre za reformo visokošolskega sistema

Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o visokem šolstvu. "Gre za reformo visokošolskega sistema, saj prinaša popolnoma nov način financiranja visokega šolstva in podaljšuje obdobje sklepanja pogodb o financiranju univerz," je na novinarski konferenci po seji povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

"Obstoječi zakon je star več kot 30 let, doživel je 13 novel. Skrajni čas je bil, da to področje bolj celovito uredimo," je dejal minister Igor Papič. Ob tem je spomnil, da se je postopek snovanja nove visokošolske zakonodaje začel z ustanovitvijo delovne skupine, sestavljene iz vseh relevantnih udeležencev. "Glede obsega sprememb, ki se obetajo s tem zakonom, bi lahko rekli, da gre dejansko za reformo visokošolskega sistema," je dejal.

Več sredstev za visoko šolstvo

Kot najpomembnejši del novega zakona je izpostavil popolnoma novo urejanje financiranja visokega šolstva v prihodnosti. Novi predlog prinaša dvig sredstev, in sicer se na letni ravni za visoko šolstvo zagotavlja 1,5 odstotka BDP oziroma en odstotek BDP za študijsko dejavnost. "Ta sredstva vključujejo tudi investicije v visoko šolstvo in študentske domove," je pojasnil Papič.

Kot drugo pomembno novost je izpostavil podaljšanje obdobja sklepanja pogodb o financiranju univerz z zdajšnjih štirih let na šest let, po treh letih sledi revizija. "Več sredstev in šestletne pogodbe pomenijo še več avtonomije za visokošolske zavode. Prav tako bodo lahko tudi lažje načrtovali predvsem dolgoročnejše investicije," prednosti novega sistema financiranja pojasnjuje minister.

Vlada potrdila predlog novele zakona o maturi



Vlada je na današnji seji potrdila predlog novele zakona o maturi. Poglavitne rešitve vsebujejo predvsem razvojne spremembe poklicne mature ter izenačevanje možnosti za kandidate poklicne in splošne mature, je na novinarski konferenci po seji pojasnil minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.



Z novelo zakona o maturi vlada po Logajevih besedah sledi strokovnim izhodiščem in ciljem javnega sistema vzgoje in izobraževanja. "Rešitve, ki jih opredeljuje predlog sprememb zakona o maturi, temeljijo na zagotavljanju višjega nivoja znanja za tiste dijake srednjih strokovnih šol, ki bi se v tretjem letniku odločili, da bi radi nadaljevali študij na univerzitetnem oziroma enovitem magistrskem študijskem programu. Ti dijaki bodo lahko po uveljavitvi zakona opravljali petpredmetno poklicno maturo," je povedal.



Pri tem bodo opravljali maturo iz splošno izobraževalnih predmetov (matematika, tuj jezik in učni jezik oz. slovenščina ali madžarščina oziroma italijanščina) na ravni splošne mature. Priprave na maturo bodo zagotovljene na šoli, na kateri je dijak vpisan. To po navedbah Logaja vključuje dodatne učne ure iz splošnoizobraževalnih predmetov z namenom, da se tem dijakom zagotovi ustrezno podporo pri doseganju standardov znanja. S takšnimi rešitvami vlada po njegovih besedah med drugim sledi tudi načelu enakih možnosti.



Rešitve v predlagani noveli po ministrovem prepričanju zagotavljajo tudi priložnosti za nadarjene dijake, ki so lahko tako bolj poglobljenega znanja deležni že v obdobju srednješolskega izobraževanja. "Dosedanje rešitve tega niso omogočale, saj morajo dijaki srednjih strokovnih šol za priprave na opravljanje petega izbirnega predmeta mature sami poiskati srednjo šolo oziroma gimnazijski program, ki jim omogoča priprave na izbrani predmet," je opozoril.



Poleg omenjene spremembe novela med drugim prav tako izenačuje možnosti pristopa k maturi v dveh delih za kandidate na splošni in poklicni maturi. Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo v dveh delih, v dveh zaporednih izpitnih rokih, bodo po sprejetju zakona lahko po njegovem pojasnilu ne zgolj popravljali negativne ocene, ampak tudi izboljšali oceno predmeta, ki so ga opravljali v prvem delu, kot to velja za kandidate splošne mature.



Cilj predloga sprememb je usklajen s predlogom zakona o visokem šolstvu, ki ureja pogoje za vpis v študijske programe. "Sprejetje zakona je nujno zaradi dviga kakovosti srednješolskega izobraževanja kot osnove za uspešno nadaljevanje študija na univerzitetnih in enovitih magistrskih študijih," je še dodal Logaj.

Ljubljanski študentski domovi se bodo priključili univerzi

Predlog zakona kot novost uvaja ustanavljanje zgolj javnih univerz in to izključno na predlog vlade, ne pa tudi (javnih) samostojnih visokošolskih zavodov. Predlog prav tako kot novost uvaja ustanavljanje javnih študentskih domov zgolj kot članic javnih univerz. Javni zavod Študentski dom Ljubljana se bo tako priključil Univerzi v Ljubljani, je dejal Papič.

Zakon podrobneje ureja postopek dodeljevanja koncesij, kar je bilo do zdaj po Papičevih besedah izredno neurejeno, in uvaja novosti glede delovanja nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Spremenilo pa se bo tudi obdobje prve akreditacije oziroma podaljšane akreditacije visokošolskega zavoda z dosedanjih pet na sedem let," je poudaril.

Izrednega študija ne bodo ukinili, nadomestil ga bo t. i. časovno prilagojen študij

Povsem novo področje, ki ga ureja predlog zakona, so po Papičevih besedah mikrodokazila, ki jih bo posameznik dobil na podlagi krajšega izobraževanja na visokošolskih zavodih. Kot naslednjo novost predloga zakona je omenil t. i. časovno prilagojen študij, ki nadomešča trenutni izredni študij. Pri tem je Papič opozoril, da so bile interpretacije, da naj bi ukinjali izredni študij, napačne. "To absolutno ne drži, časovno prilagojeni študij je še naprej izredni študij oziroma študij ob delu, razlika je pa v tem, da se lahko obdobje študija enega letnika podaljša do dveh let," je pojasnil.

Študijski programi na visokošolskih zavodih se bodo še naprej izvajali v slovenskem jeziku, razen v nekaterih izjemah, ki veljajo tudi po sedanji zakonodaji, zakon daje tudi več poudarka športnim/gibalnim aktivnostim študentov, je dodal Papič.

Vlada potrdila predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti

Med drugim je vlada na današnji seji potrdila predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. S predlogom povišujejo plačilo rejnikom in uvajajo tri prejemke v višini 360 evrov, nezaposleni rejniki pa bi bili upravičeni do plačila prispevkov za socialno varnost, je po seji dejal državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan.