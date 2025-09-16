Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
16. 9. 2025,
14.17

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
akreditacija šolstvo Igor Papič študenti Novo mesto univerza

Torek, 16. 9. 2025, 14.17

1 minuta

Papič napovedal skorajšnji začetek postopka akreditacije javne novomeške univerze

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Novo mesto | Pri ustanovitvi univerze z nekaterimi nepremičninami sodeluje tudi Mestna občina Novo mesto, na voljo pa so tudi že parcele za tako imenovani kampus v Novem mestu, je povedal visokošolski minister Papič. | Foto Ana Kovač

Pri ustanovitvi univerze z nekaterimi nepremičninami sodeluje tudi Mestna občina Novo mesto, na voljo pa so tudi že parcele za tako imenovani kampus v Novem mestu, je povedal visokošolski minister Papič.

Foto: Ana Kovač

Vlada je na terenski seji potrdila besedilo vloge za akreditacijo nove javne univerze v Novem mestu. Visokošolski minister Igor Papič je vesel, da so ta korak simbolično naredili v Novem mestu, postopek pa bodo z oddajo vloge nadaljevali v sredo. Ocenjuje, da gre za pomemben korak za kakovosten razvoj regije s pomembnim gospodarskim potencialom.

Nova javna univerza s sedežem v Novem mestu bo nastala z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, ki so že akreditirani in izvajajo izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na svojih področjih.

To so zdajšnja zasebna Univerza v Novem mestu s štirimi članicami (Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za ekonomijo in informatiko), zasebni Fakulteta za industrijski inženiring in Fakulteta za informacijske študije, javno-zasebna Fakulteta za organizacijske študije ter javna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Pridružen član bo tudi Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade v Novem mestu dejal minister visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič, je danes dobil pooblastilo za uradno vložitev vloge za akreditacijo univerze na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Ta postopek se bo začel praktično naslednji dan, se pravi že jutri," je dodal. | Foto: Ana Kovač Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade v Novem mestu dejal minister visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič, je danes dobil pooblastilo za uradno vložitev vloge za akreditacijo univerze na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Ta postopek se bo začel praktično naslednji dan, se pravi že jutri," je dodal. Foto: Ana Kovač

Soglasje vlade in potrditev državnega zbora

Minister ocenjuje, da bo agencija potrebovala nekaj mesecev za obravnavo, na primer do novembra ali decembra. Prepričan je, da bo vloga odobrena, nato bo vlada odločala o ustanovitvi univerze. Končni korak pa bo v državnem zboru, kjer se univerza dokončno ustanovi, je napovedal.

"Izredno sem vesel, da smo glede na razvitost te regije, glede na izredno veliko število perspektivnih delovnih mest, ki so tukaj na voljo, prišli do točke, da bomo res zagotovili odlične pogoje predvsem za prihodnji razvoj teh fakultet Univerze v Novem mestu," je dejal. 

Študijski programi že akreditirani

Minister je omenil tudi dobro sodelovanje dekanov obstoječih fakultet in rektorja obstoječe univerze, ki so se dogovorili za skupno delovanje. "To je bil tudi naš pogoj – vsi skupaj ali pač ne gremo v to zgodbo," je pojasnil. Čeprav imajo različne poglede, so se zedinili, saj brez njihovega soglasja ta korak ne bi bil mogoč, je dodal.

Na vprašanje, za koliko časa bi se postopek podaljšal, če akreditacija ne bi bila uspešna, je minister odgovoril, da so pogoje že preverili in da gre za študijske programe, ki so že akreditirani.

"Ne ustanavljamo univerze iz nekega začetka, vsi ti programi tečejo, v tem prostoru imamo tudi skoraj dva tisoč študentov. Prepričan sem, da takih presenečenj ne bo, če pa bo treba dopolniti vlogo, potem se bo ta postopek zavlekel," je dejal. Dokler ne dobijo soglasja Nakvisa, namreč ne morejo nadaljevati postopkov ustanovitve na vladi in v DZ.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
slovenska policija
Novice Tragična smrt delavca v Ljubljani
akreditacija šolstvo Igor Papič študenti Novo mesto univerza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.