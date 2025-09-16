Vlada je na terenski seji potrdila besedilo vloge za akreditacijo nove javne univerze v Novem mestu. Visokošolski minister Igor Papič je vesel, da so ta korak simbolično naredili v Novem mestu, postopek pa bodo z oddajo vloge nadaljevali v sredo. Ocenjuje, da gre za pomemben korak za kakovosten razvoj regije s pomembnim gospodarskim potencialom.

Nova javna univerza s sedežem v Novem mestu bo nastala z združitvijo obstoječih javnih in zasebnih visokošolskih zavodov, ki so že akreditirani in izvajajo izobraževalno ter raziskovalno dejavnost na svojih področjih.

To so zdajšnja zasebna Univerza v Novem mestu s štirimi članicami (Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Fakulteta za ekonomijo in informatiko), zasebni Fakulteta za industrijski inženiring in Fakulteta za informacijske študije, javno-zasebna Fakulteta za organizacijske študije ter javna Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Pridružen član bo tudi Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto.

Kot je na novinarski konferenci po današnji seji vlade v Novem mestu dejal minister visoko šolstvo, znanost in inovacije Papič, je danes dobil pooblastilo za uradno vložitev vloge za akreditacijo univerze na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Ta postopek se bo začel praktično naslednji dan, se pravi že jutri," je dodal. Foto: Ana Kovač

Soglasje vlade in potrditev državnega zbora

Minister ocenjuje, da bo agencija potrebovala nekaj mesecev za obravnavo, na primer do novembra ali decembra. Prepričan je, da bo vloga odobrena, nato bo vlada odločala o ustanovitvi univerze. Končni korak pa bo v državnem zboru, kjer se univerza dokončno ustanovi, je napovedal.

"Izredno sem vesel, da smo glede na razvitost te regije, glede na izredno veliko število perspektivnih delovnih mest, ki so tukaj na voljo, prišli do točke, da bomo res zagotovili odlične pogoje predvsem za prihodnji razvoj teh fakultet Univerze v Novem mestu," je dejal.

Študijski programi že akreditirani

Minister je omenil tudi dobro sodelovanje dekanov obstoječih fakultet in rektorja obstoječe univerze, ki so se dogovorili za skupno delovanje. "To je bil tudi naš pogoj – vsi skupaj ali pač ne gremo v to zgodbo," je pojasnil. Čeprav imajo različne poglede, so se zedinili, saj brez njihovega soglasja ta korak ne bi bil mogoč, je dodal.

Na vprašanje, za koliko časa bi se postopek podaljšal, če akreditacija ne bi bila uspešna, je minister odgovoril, da so pogoje že preverili in da gre za študijske programe, ki so že akreditirani.

"Ne ustanavljamo univerze iz nekega začetka, vsi ti programi tečejo, v tem prostoru imamo tudi skoraj dva tisoč študentov. Prepričan sem, da takih presenečenj ne bo, če pa bo treba dopolniti vlogo, potem se bo ta postopek zavlekel," je dejal. Dokler ne dobijo soglasja Nakvisa, namreč ne morejo nadaljevati postopkov ustanovitve na vladi in v DZ.