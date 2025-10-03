Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 3. 10. 2025, 12.32

14 minut

Septembra znova upad števila brezposelnih

Delodajalci so septembra zavodu sporočili 13.822 prostih delovnih mest. To je 3,1 odstotka več kot avgusta in 1,6 odstotka manj kot v lanskem septembru.

Delodajalci so septembra zavodu sporočili 13.822 prostih delovnih mest. To je 3,1 odstotka več kot avgusta in 1,6 odstotka manj kot v lanskem septembru.

Foto: Thinkstock

Po dveh mesecih rasti se je število registriranih brezposelnih septembra znižalo. Konec preteklega meseca je bilo uradno brez dela 43.944 oseb, kar je 0,8 odstotka manj kot avgusta, a 0,2 odstotka več kot septembra lani, je danes objavil zavod za zaposlovanje.

Septembra se je na novo na zavodu prijavilo 5.843 brezposelnih oseb, kar je 45,4 odstotka več kot avgusta in 9,9 odstotka več kot septembra lani.

Med njimi je bilo 2.229 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, poleg tega pa tudi 806 presežnih delavcev, 81 brezposelnih zaradi stečajev in 1.246 iskalcev prve zaposlitve. V primerjavi z avgustom je bilo prijav prvih iskalcev zaposlitve 110,1 odstotka več.

Med brezposelnimi, ki so se septembra prijavili na zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih, na področju izobraževanja, trgovine ter v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih.

Iz evidence so septembra odjavili 6.206 oseb. Od teh se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.211, kar je 104,9 odstotka več kot avgusta in 5,1 odstotka več kot v lanskem septembru. Med njimi je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, učiteljev razrednega pouka ter delavcev za pomoč pri pouku.

delo šolstvo trgovina zaposlitev statistika Zavod za zaposlovanje brezposelnost
