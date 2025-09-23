Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
23. 9. 2025,
13.42

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Narodna in univerzitetna knjižnica Igor Papič

Torek, 23. 9. 2025, 13.42

1 ura, 4 minute

Gradnje NUK II letos še ne bo

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani | Foto Bor Slana

Foto: Bor Slana

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je na današnji novinarski konferenci ob prenovi časopisne čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) na vprašanje STA potrdil, da začetka gradnje NUK II v letošnjem letu ni mogoče pričakovati.

Kot je še odgovoril, ne more povedati, kdaj konkretno se bo gradnja NUK II začela, je pa naštel vrsto opravil, ki še čakajo pred začetkom gradnje NUK II. Dodal je, da približno sto milijonov evrov vreden projekt gradnje, ki je bil napovedan v letu 2022, ni neposredno odvisen samo od ministrstva za visoko šolstvo, znanost in investicije.

Papič je še pojasnil, da trenutno poteka izbira izvajalca za obnovo stavbe na Rimski 1, kjer naj bi nastal izobraževalni center NUK. Ob tem minister računa, da bo izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del izbran do konca tega meseca.

Za gradnjo NUK II je končan projekt za izvedbo del (PZI), izvedeno je tudi javno naročilo za recenzijo projekta in recenzijo konservatorskega načrta, saj je treba pred nadaljevanjem projekta po besedah Papiča pri projektantih preveriti, ali so gradbene postavke pravilno ovrednotene.

Zgodba NUK II ima dolgo brado

Pred začetkom gradnje NUK II bo treba izvesti tudi Unescovo študijo, kako se objekt vključuje v dediščino Plečnika in Križanke. Z Mestno občino Ljubljana bo nato sledilo urejanje okolice NUK II, kar je še en poseben projekt, saj je treba urediti dostopne poti in promet okoli stavbe. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. | Foto: STA Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Foto: STA

"Ko bodo ta opravila končana, gremo v javni razpis, javno naročilo za izbiro izvajalca in seveda, ko bo ta postopek končan, potem lahko začnemo govoriti, da se bodo začela gradbena dela," je danes še napovedal minister.

Predsednik vlade Robert Golob in minister Igor Papič sta novembra 2022 napovedala, da naj bi se gradnja NUK II začela leto kasneje in končala leta 2026.

Prvi načrti za gradnjo NUK II segajo že v 80. leta preteklega stoletja, ko je bil izveden prvi natečaj za NUK II, a je ostal nerealiziran. Na mednarodnem natečaju leta 2012 je bila za projekt nove nacionalne knjižnice izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti.

Narodna in univerzitetna knjižnica Igor Papič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.