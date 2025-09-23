Gradnje NUK II letos še ne bo

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je na današnji novinarski konferenci ob prenovi časopisne čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) na vprašanje STA potrdil, da začetka gradnje NUK II v letošnjem letu ni mogoče pričakovati.

Kot je še odgovoril, ne more povedati, kdaj konkretno se bo gradnja NUK II začela, je pa naštel vrsto opravil, ki še čakajo pred začetkom gradnje NUK II. Dodal je, da približno sto milijonov evrov vreden projekt gradnje, ki je bil napovedan v letu 2022, ni neposredno odvisen samo od ministrstva za visoko šolstvo, znanost in investicije.

Papič je še pojasnil, da trenutno poteka izbira izvajalca za obnovo stavbe na Rimski 1, kjer naj bi nastal izobraževalni center NUK. Ob tem minister računa, da bo izvajalec gradbeno-obrtniških in instalacijskih del izbran do konca tega meseca.

Za gradnjo NUK II je končan projekt za izvedbo del (PZI), izvedeno je tudi javno naročilo za recenzijo projekta in recenzijo konservatorskega načrta, saj je treba pred nadaljevanjem projekta po besedah Papiča pri projektantih preveriti, ali so gradbene postavke pravilno ovrednotene.

Zgodba NUK II ima dolgo brado

Pred začetkom gradnje NUK II bo treba izvesti tudi Unescovo študijo, kako se objekt vključuje v dediščino Plečnika in Križanke. Z Mestno občino Ljubljana bo nato sledilo urejanje okolice NUK II, kar je še en poseben projekt, saj je treba urediti dostopne poti in promet okoli stavbe. Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Foto: STA

"Ko bodo ta opravila končana, gremo v javni razpis, javno naročilo za izbiro izvajalca in seveda, ko bo ta postopek končan, potem lahko začnemo govoriti, da se bodo začela gradbena dela," je danes še napovedal minister.

Predsednik vlade Robert Golob in minister Igor Papič sta novembra 2022 napovedala, da naj bi se gradnja NUK II začela leto kasneje in končala leta 2026.

Prvi načrti za gradnjo NUK II segajo že v 80. leta preteklega stoletja, ko je bil izveden prvi natečaj za NUK II, a je ostal nerealiziran. Na mednarodnem natečaju leta 2012 je bila za projekt nove nacionalne knjižnice izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti.