V Mengšu bodo nastajala zdravila za nekoč neozdravljive bolezni

Obrat za proizvodnjo virusnih vektorjev VIFA One v Mengšu je prvi Novartisov te vrste v Evropi. Popolnoma je avtomatiziran ter v Slovenijo prinaša novo tehnologijo in odpira pot za proizvodnjo prebojnih celičnih in genskih terapij.

Nova pridobitev v Mengšu, vredna 40 milijonov evrov, pomembno širi raziskovalne in proizvodne zmogljivosti Novartisa in biofarmacevtske panoge v Sloveniji in je obenem pomembno priznanje slovenski farmaciji in slovenskem znanju. Ravno mengeški obrat Novartisa (prej Lek) ima že dolgo tradicijo razvoja in proizvodnje bioloških zdravil.

"VIFA One potrjuje ključno vlogo Slovenije v globalnem Novartisovem omrežju," je ob odprtju obrata med drugim izpostavila Petra Štefanič Anderluh, generalna direktorica Novartisa. Dejavnosti v Ljubljani in Mengšu, kjer ima Novartis svoje prostore, podpirajo več kot polovico Novartisovih strateško najpomembnejših inovativnih zdravil v različnih fazah razvoja, proizvodnje in storitev.

Generalna direktorica slovenskega Novartisa Petra Štefanič Anderluh Foto: Jan Lukanović

Več upanja za bolnike z avtoimunskimi in genskimi boleznimi ter rakom

Virusni vektorji so ključna sestavina prebojnih celičnih in genskih terapij za zdravljenje določenih težkih avtoimunskih in genskih bolezni ter rakavih obolenj. Nova metodologija hkrati omogoča izpolnjevanje najvišjih standardov kakovosti za vsak proizveden izdelek, so še povedali na slavnostnem odprtju obrata, ki so ga začeli graditi predlani.

V slovenskem delu Novartisa so prepričani, da VIFA One utrjuje moč največjega slovenskega industrijskega središča sodobne inovativne biotehnologije. Slavnostni govorec, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije Igor Papič, je ob tem dodal, da je VIFA One pomembna pridobitev tako za slovensko gospodarstvo kot tudi za znanstveno okolje.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Republike Slovenije Igor Papič Foto: Jan Lukanović

Strinjal se je z vodilnimi v Novartisu, da sta sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo ter stimulativno znanstvenoraziskovalno in inovacijsko okolje, ki ga država podpira tudi z izdatnim financiranjem, ključna za uspešen razvoj slovenske družbe in krepitev podobe Slovenije kot privlačno okolje za tuje naložbe.

Pri vrhu neposrednih tujih naložbenikov

Novartis je od svojega prihoda v Slovenijo vložil okrog 3,5 milijarde evrov – predvsem v raziskave in razvoj ter povečevanje obsega proizvodnih zmogljivosti in trajnostne okoljske tehnologije, in se je tako uvrstil med vodilne neposredne tuje vlagatelje v Sloveniji. Na obeh lokacijah v Sloveniji se uresničujejo tudi druge naložbe za nadaljnjo rast poslovanja.

Utrinek iz novega proizvodnega obrata VIFA One v Mengšu Foto: Novartis

"VIFA One ima kot edini tovrstni Novartisov proizvodni obrat v Evropi pomembno strateško vrednost," je izpostavil član uprave Novartisa in predsednik proizvodnih dejavnosti Steffen Lang. "Znanje, izkušnje in dosežki slovenskih strokovnjakov so v Novartisu prepoznani in cenjeni že od začetka ter predstavljajo temeljni razlog za nenehne nadaljnje naložbe v Sloveniji."