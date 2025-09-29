Govorci na okrogli mizi o slovenski industriji za potrebe obrambe, varnosti in odpornosti so izpostavili pomen projektov dvojne rabe. Področje obrambe ne vključuje le orožja, ampak združuje tudi znanost in industrijo. To je pomembno predvsem v času umetne inteligence, meni minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Zbrane je nagovoril tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Spomnil je na nacionalno vajo Odpornost 24, ki je pokazala, da je Slovenija dobra, a ne tako, kot bi si želeli. Med drugim so ugotovili, da je preveč odvisna od drugih držav.

Papič je dejal, da intenzivno sodelujejo z ministrstvom za obrambo, pri čemer je izpostavil razvoj na področju kibernetske varnosti, satelitov, umetne inteligence, pa tudi upravljanja sistemov v primeru nesreč. "Samoumevno je, da gremo v dvojno rabo," je dejal na dogodku, ki ga je ob dnevu civilne obrambe na Brdu pri Kranju organiziralo ministrstvo za obrambo.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin meni, da imajo podjetja odlično priložnost za razvoj novih obrambnih proizvodov. Spomnil je, da so na ministrstvu v zadnjih treh letih k sodelovanju pritegnili več kot 300 slovenskih podjetij.

Tudi Pavlin denarja za obrambo ne vidi le kot denarja za orožje. Vpliva namreč na številna področja, od prehrane do visokotehnološkega sektorja z umetno inteligenco, je naštel.

Navedel je, da s tako imenovanimi projekti dvojne rabe, torej tako za vojaške kot civilne namene, krepijo obrambo države in povezovanje podjetij, omogočajo pa tudi, da denar ostaja v Sloveniji. "Izziv so seveda industrializacija in financiranje," je dejal.

Dodal je, da je bila prav zaradi tega ustanovljena družba Dovos, ki bo z naložbami v slovenska podjetja podpirala razvoj obrambe in varnosti. Želijo si, da bi financiranje izvedel slovenski investitor, pri čemer računajo na sodelovanje s SID banko. Spomnil je še, da bodo v kratkem ustanovili strateški svet obrambne industrije, ki bo začrtal usmeritve za delo na tem področju.

Na Brdu se je začela 2. okrogla miza z naslovom »Slovenska industrija za potrebe obrambe, varnosti in odpornost«. Zbrane je nagovoril minister Sajovic in poudaril povezovanje obrambnega sistema, gospodarstva in znanosti za večjo odpornost Slovenije.#civilnaobramba #odpornost pic.twitter.com/WzUmkKfu1n — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) September 29, 2025

Direktorja Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjana Skalarja veseli, da na ministrstvu za obrambo področje obrambe razumejo širše. Slovenska podjetja so po njegovih besedah na tem področju cenjena, pomembno pa se mu zdi spodbuditi tudi manjša podjetja, ki so visokotehnološka. "To seveda ne bo šlo čez noč, a priložnosti so," je poudaril.

Direktor podjetja SkyLabs Tomaž Rotovnik, kjer proizvajajo satelite, je poudaril pomen krepitve znanja v visokotehnoloških podjetjih. Meni, da lahko tudi vesoljske tehnologije krepijo civilno zaščito in številne sektorje, med drugim telekomunikacije in energetiko. Število zaposlenih bodo v naslednjih dveh letih podvojili, je napovedal.

V pripravi strategija o superračunalniku

Minister Papič je še dejal, da pripravljajo strategijo o superračunalniku, kjer sodelujejo tudi z obrambnim resorjem. Kot prvi cilj strategije je izpostavil ustanovitev kompetenčnega centra, kjer bodo združene raziskovalne organizacije in podjetja. Prav tako je poudaril pomen slovenskega kvantnega računalnika, za kar bi potrebovali okoli 20 milijonov evrov.

Sajovic: Slovenija je dobra, a ne tako, kot bi si želeli

Minister za obrambo Borut Sajovic je v uvodnem nagovoru spomnil tudi na nacionalno vajo Odpornost 24, ki je pokazala, da je Slovenija dobra, a ne tako, kot bi si želeli. Med drugim so ugotovili, da je preveč odvisna od drugih držav.

Na dogodku so govorili tudi o upravljanju z vodami v času kriz. Po mnenju ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka je voda ključni dejavnik odpornosti družbe v času podnebnih, zdravstvenih, prehranskih, energetskih in varnostnih kriz.

Kot je zagotovil Novak, vodno odpornost krepijo. Tako po katastrofalnih poplavah, ki so Slovenijo prizadele avgusta 2023, trajno obnavljajo vodotoke.

Sledila bo slavnostna prireditev, na kateri bodo med drugim podelili letošnja priznanja civilne obrambe. Slavnostni govornik bo predsednik vlade Robert Golob.