V Ljubljani večina fakultet za 14 dni odpovedala predavanja

Na ljubljanski univerzi je večina fakultet danes za 14 dni odpovedala vse oblike pedagoškega procesa oz. predavanja za skupine z več kot sto študenti. Predavanja bodo nadomestili z drugimi oblikami pouka, ki ga bodo izvajali na daljavo, piše STA. Odpovedana je tudi športna vzgoja za študente in zaposlene, uradne in govorilne ure opravljajo po telefonu.

Glede na trenutne razmere v zvezi z novim koronavirusom in na priporočila ljubljanske univerze je vse oblike pedagoškega procesa do vključno 23. marca odpovedala fakulteta za računalništvo in informatiko, predavanja in vaje bodo izvedli prek spleta. Tudi na fakulteti za socialno delo so za naslednjih 14 dni ukinili predavanja v velikih predavalnicah z več kot 100 študenti. Temu bosta sledili še fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter za elektrotehniko, piše STA.

Enako bo storila ekonomska fakulteta, vsa druga predavanja, seminarje in vaje v manjših predavalnicah sicer izvajajo po rednem programu. Športno vzgojo bodo organizirali v naravi. Na fakulteti za šport bodo do 20. marca pedagoški proces organizirali na daljavo, tudi fakulteta za upravo spreminja način izvedbe predavanj in vaj za študente prvega letnika študijskega programa uprava. Predavanja in vaje bo do nadaljnjega izvajala le v e-obliki in preko videokonferenc.

Tudi na FDV predavanja na daljavo za več kot sto ljudi

Tudi na fakulteti za družbene vede bodo naslednjih 14 dni predavanja, seminarje in vaje v večjih skupinah nad sto izvajali na daljavo, tudi vse ostale oblike pedagoškega procesa bodo skušali nadomestiti na daljavo, sicer pa so od danes odpovedali vse javne dogodke, okrogle mize, srečanja, javna predavanja, konference itd, piše STA.

Ves pedagoški proces sta do nedelje ukinili zdravstvena in teološka fakulteta. Tudi govorilnih in uradnih ur v tem času ni, zaposleni, učitelji in asistenti so dosegljivi prek elektronskih medijev.

Do preklica pa je ves pedagoški proces v fizični obliki na študijskih programih odpovedala fakulteta za matematiko in fiziko, akademija za glasbo pa vse vaje in koncerte.

Na fakulteti za pomorstvo in promet trenutno delo poteka nemoteno, po ustaljenem urniku, prav tako študijski proces na naravoslovnotehniški fakulteti, kjer spremljajo dogajanje v državi in če bo prišlo do sprememb, bodo o novih ukrepih obvestili študente in zaposlene. Tudi na pedagoški fakulteti pedagoški proces do nadaljnjega poteka v skladu z urnikom. V tem semestru na fakulteti namreč nimajo predmeta, kjer bi bilo v predavalnici več kot sto študentov, piše STA.

Nekaj fakultet, med njimi za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, medicinska, pravna in filozofska, je zaradi koronavirusa sicer že prej odpovedala ali prilagodila pedagoški proces.

Odsvetujejo obiske na ogroženih območjih

Vse fakultete pa svojim študentom in zaposlenim odsvetujejo obiske na ogroženih območjih in obiske iz tujine s teh območij, ukinjajo vsa srečanja, kjer je v tesnem stiku več ljudi, kot so kongresi, akademije, podelitve diplom in podobno, zagovore zaključnih del izvajajo brez občinstva, odpovedujejo vse nenujne sestanke in kontakte, komunikacija pa se opravlja preko telefona ali elektronskih medijev (e-pošta, skype, GoToMeeting, Bluejeans), še piše STA.