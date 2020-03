Koronavirus: Univerza na Primorskem za 14 dni odpovedala predavanja

Danes se bo na svoji seji sestal svet za nacionalno varnost, ki bo preučil razmere okoli novega koronavirusa, s katerim je v Sloveniji do zdaj okuženih 16 ljudi. Izobraževalne ustanove po državi medtem ostajajo zaprte, so pa predavanja in vaje odpovedali na Univerzi na Primorskem.

V Sloveniji imamo za zdaj 16 potrjenih primerov novega koronavirusa. Do nedelje popoldan so testirali 981 oseb.

Danes seja sveta za nacionalno varnost

Se bo pa danes na svoji seji sestal svet za nacionalno varnost, ki ga je sklical predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec. Udeleženci se bodo seznanili s trenutnimi razmerami. Ob tem je premier tudi zavrnil očitke, ker seje sveta ni sklical že prej in ker država ni uvedla ostrejših ukrepov za obvladovanje virusa. "Vsi smo v istem čolnu, ni čas za politiko," je dejal. Dodal je, da poslušajo in upoštevajo stroko ter da so v tem hipu vsi sprejeti ukrepi učinkoviti za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Z ministrom o razmerah v gospodarstvu

Pri ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku pa se bodo danes sestali predstavniki slovenskih podjetij, ki bodo govorili o novem koronavirusu in vplivu na gospodarstvo. Največ težav zaradi tega imajo v turizmu, gostinstvu, logistiki, storitvah in trgovini, kjer beležijo velik padec.

Šole, vrtci in fakultete ostajajo odprti, javne prireditve prepovedane

Čeprav so med okuženimi tudi zaposleni v zdravstvu, pa imamo po besedah ministra za zdravje Aleša Šabedra pri nas prednost pred drugimi evropskimi državami, saj smo hitro odkrili pacienta nič, torej tistega, ki je v državo prvi prinesel virus covid-19. Po mnenju pristojnih zato še ni potrebe, da bi zapirali vrtce, šole in fakultete, so pa že v soboto zvečer prepovedali vse javne prireditve z več kot 500 udeleženci.

Univerza na Primorskem odpovedala predavanja in vaje

Univerza na Primorskem pa je sporočila, da je za naslednjih 14 dni (do petka, 20. marca) odpovedan pedagoški proces (predavanja in vaje) na vseh članicah Univerze na Primorskem. Za ta ukrep so se odločili po tem, ko so preučili vse informacije in ob dejstvu, da je sosednja Italija žarišče koronavirusa v Evropi. So namrče univerza, ki ima vsakodnevne interakcije s sosednjo Italijo.