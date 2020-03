V Italiji zaradi koronavirusa v karanteni 16 milijonov ljudi #video

Italijanski premier Giuseppe Conte je danes sporočil, da so zaradi izbruha novega koronavirusa za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države uvedli karanteno, ki bo trajala do 3. aprila.

Glede na vladni odlok, ki ga je podpisal Conte, ljudje ne bodo smeli vstopati ali odhajati s tega območja brez resnega in nujnega razloga. Karantena med drugim zajema finančno središče Milano in območja okoli Benetk, poroča STA.

Poleg tega so po vsej državi zaprli muzeje, gledališča, kinodvorane in druge prireditvene prostore. Zaprte so tudi šole, nočni klubi in igralnice, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italija je glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v Evropi. Število okuženih se je v soboto povzpelo na 5883, 233 ljudi je umrlo za koronavirusno boleznijo.