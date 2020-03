Šarec: ne nasedajte dezinformacijam, število okuženih je realno

Po uradnih podatkih je v Sloveniji s koronavirusom okuženih 16 oseb, kar je realna številka, je v izjavi za javnost zatrdil predsednik vlade Republike Slovenije v odhodu Marjan Šarec in ob tem javnost pozval, naj ne naseda mnogim dezinformacijam o številu primerov. Šarec je pojasnil tudi, da do zdaj vsi primeri okužbe z novim koronavirusom izvirajo iz tujine in opozoril, da do zdaj še ni bilo razloga za razglasitev epidemije. Več o nadaljnjih ukrepih bo znano v ponedeljek, ko se bo na poziv Marjana Šarca sestal svet za nacionalno varnost.

PV @sarecmarjan: Zaenkrat imamo 16 okuženih, tudi ta primer je prišel iz tujine. Za jutri sem sklical Svet za nacionalno varnost, ki se bo seznanil s poročilom @MinZdravje, upoštevamo navodila stroke, zaenkrat še ni bilo razloga za razglasitev epidemije in sprožitev načrta. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 8, 2020

Vlada je na družbenem omrežju Twitter objavila, da je do 14. ure v Sloveniji s koronavirusom okuženih 16 oseb. Za zdaj so opravili 981 testov.

Do 14. ure smo na okužbo s koronavirusom testirali 981 oseb. Okužba je bila potrjena pri 16 osebah. @NIJZ_pr @MinZdravje#koronavirus #covid19 #coronavirus — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 8, 2020

Šarec: Če ni res nujno, ne hodite v Italijo

Predsednik vlade Republike Slovenije v odhodu Marjan Šarec je slovensko javnost še pozval, naj v bližnji prihodnosti ne potujejo v Italijo, če ni res nujno, oziroma naj načrtovana potovanja v Italijo preložijo.

"To bo najbolj vplivalo na upočasnitev oziroma preprečitev širjenja virusa," je poudaril Šarec. "Če potujemo na tvegane destinacije, na primer skozi letališče v Benetkah, je verjetnost okužbe visoka. Do zdaj so vse okužbe v Sloveniji prišle iz tujine, vlada pa ne more spremljati vsakega državljana," je še opozoril predsednik vlade.

Minister Šabeder: V Sloveniji imamo veliko prednost

Minister za zdravje Aleš Šabeder je opozoril, da včerajšnja odredba o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih ni bila spoštovana, saj so bili v soboto zvečer med drugim odprti klubi, kjer je bilo več kot 500 ljudi. Foto: STA

Kot je v izjavi za javnost pojasnil minister za zdravje Aleš Šabeder, imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami, kar zadeva okužbe s koronavirusom, veliko prednost, saj smo hitro odkrili pacienta nič, torej tistega, ki je v državo uradno prvi prinesel Covid-19.

Zaradi tega je bilo tudi lažje spremljati širjenje okužbe, je še pojasnil Šabeder.

Minister Šabeder: Vsi ukrepi, ki jih izvajamo za zamejitev okužbe delujejo, v primerjavi s sosednjimi državami imamo to prednost, da smo hitro našli t.i. pacienta nič in spremljali širjenje okužbe, to počnemo tudi pri vseh ostalih okuženih. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 8, 2020

NIJZ: Nimamo epidemije

Direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nina Pirnat je medtem opozorila, da v Sloveniji trenutno še nimamo epidemije koronavirusa. Dotaknila se je tudi vprašanja morebitnega zaprtja šol in vrtcev, ki je po mnenju stroke trenutno še nepotrebno.

Nina Pirnat, @NIJZ_pr: Nimamo epidemije, z ukrepi, ki jih izvajamo, upam, da jo bomo preprečili. Vsi dosedanji primeri so bili okuženi v tujini oz. s tesnim kontaktom. Gre za 16 oseb, zadnji 3 so zboleli po tesnem stiku, bolezen se je razvila v času, ko so bili v samoizolaciji. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 8, 2020

Zapiranje šol in vrtcev je epidemiološko lahko učinkovit ukrep, ko se je okužba že tako razširila, in s tem prenos okužbe preprečimo, ko pa virus ne kroži v populaciji, se moramo vprašati, zakaj bi šole in vrtce zapirali, kaj bi s tem naredili otrokom in staršem. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) March 8, 2020

Nove okužbe na Primorskem in v Metliki

Primorske novice poročajo, da so primer okužbe s koronavirusom potrdili pri 31-letnici iz Lucije. Po njihovih informacijah je rezultate testa dobila včeraj ob 20. uri, zdravi pa se na infekcijski kliniki v Ljubljani.

ZD Metlika je do preklica zaprt. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je strožja priporočila izdal za Metliko in okolico, kjer odsvetujejo kakršnokoli druženje ljudi. Kot je dejal župan Darko Zevnik, se bo pouk v šolah nadaljeval normalno. Foto: Google maps

Kot je dejala v pogovoru za Primorske novice, se je v sredo vrnila iz Švice, kjer je končala sezonsko delo. Že ob prihodu se je samoizolirala, včeraj pa je odšla v Izolo, kjer so ji opravili test. Po tem, ko so jo obvestili, da je pozitivna na okužbo s koronavirusom, so jo z reševalnim vozilom odpeljali na infekcijsko kliniko.

Še tri osebe naj bi se okužile v Metliki, poroča 24ur. Po njihovih neuradnih informacijah so okužbo s koronavirusom potrdili pri reševalcu iz Metlike, ki je bil v stiku z obolelim zdravnikom, in še pri dveh sestrah iz ZD Metlika, kjer je okuženi zdravnik zaposlen.

Šarec in Šabeder pred novinarje ob 17. uri

Po tem, ko se je v primerjavi s petkom število okužb z osem povečalo na 12, je NIJZ sprejel strožje ukrepe, minister za zdravje Aleš Šabeder je podpisal prepoved večjih prireditev v zaprtih prostorih, premier v odstopu Marjan Šarec pa je za ponedeljek napovedal Svet za nacionalno varnost.

Ob 17. uri bodo predsednik vlade in minister za zdravje, ki opravljata tekoče posle, Marjan Šarec in Aleš Šabeder, direktorica NIJZ Nina Pirnat ter poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan podali izjave o aktualnem stanju v zvezi s koronavirusom.

"Spremljamo zadeve, za zdaj ni nobenih novih potrjenih primerov"

Minister za zdravje Aleš Šabeder. Foto: STA V Metliki so strožje ukrepe sprejeli po tem, ko so okužbo s koronavirusom v petek potrdili pri zdravniku v ZD Metlika, ki je delal tudi v Domu starejših občanov Metlika. Epidemiologi so našteli nekaj manj kot 300 stikov, vsem pa so dali ustrezna navodila.

Med drugimi so testirali tudi šest zdravstvenih delavcev, s katerimi je imel zdravnik tesnejše stike in so imeli bolezenske znake. Vseh šest testov je bilo negativnih. So pa potrdili okužbo pri osebi, ki je potovala skupaj z okuženim zdravnikom.

NIJZ je za Metliko in okolico izdal posebna, strožja priporočila, po katerih odsvetujejo vsakršno druženje ljudi. Metliški župan Darko Zevnik je za STA dejal, da na občini razmere spremljajo in da trenutno dodatnih ukrepov ni. Po županovih besedah so izvedli sestanke s predstavniki civilne zaščite, v Metliki in okolici pa so bile ta konec tedna in tudi za prihodnje dni odpovedane vse načrtovane prireditve.

"Spremljamo zadeve v zdravstvenem domu, za zdaj ni nobenih novih potrjenih primerov," je dodal župan. Občina je v navezi tudi z obema osnovnima šolama, Metlika in Podzemelj. Za zdaj velja, da se bo pouk v omenjenih osnovnih šolah in podružnici Suhor v ponedeljek nadaljeval normalno, je pojasnil župan.

Osnovna šola Metlika na svoji spletni strani objavila, da so v ponedeljek in torek odpovedane govorilne ure. Prav tako so v ponedeljek odpovedane govorilne ure na Osnovni šoli Podzemelj. Imajo pa po županovih besedah starši zagotovljen telefonski stik z učiteljem, če je to potrebno.