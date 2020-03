Prva primera koronavirusa potrdili v Bolgariji, New York razglasil izredne razmere

Prva dva primera okužbe z novim koronavirusom so danes potrdili tudi v Bolgariji. Po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti gre za 27-letnega moškega in 75-letno žensko, ki v zadnjem času nista potovala v tujino ali bila v stiku z ljudmi, ki so se vrnili iz držav, kjer je virus že izbruhnil. V ZDA je število okuženih preseglo 400, v zvezni državi New York pa so razglasili izredne razmere.

27-letnik iz kraja Pleven in 75-letnica iz kraja Gabrovo sta bila pred dnevi hospitalizirana zaradi hudih težav z dihanjem. Oba so preventivno testirali in testa sta bila pozitivna. Njuno stanje se je sicer medtem izboljšalo, poroča STA.

Pristojne oblasti so še sporočile, da so že izsledili vse, ki so bili v stiku z njima, in jih začeli testirati. Gre za okoli 40 oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarija je bila do zdaj ena zadnjih evropskih držav, v katerih še niso odkrili novega virusa, s katerim se je po svetu okužilo že več kot 100 tisoč ljudi, 3500 ljudi pa je umrlo.

Ladji Grand Princess dovolili vplutje

Ladja Grand Princess bo lahko vplula v pristanišče. Foto: Reuters Novi koronavirus se naglo širi tudi v ZDA, kjer je število okuženih preseglo 400, mrtvih je najmanj 19 ljudi. Ladja za križarjenje Grand Princess, na kateri so odkrili več okuženih, pa je medtem dobila dovoljenje, da se zasidra v mestu Oakland, poroča STA.

New York je zadnja med zveznimi državami, ki je razglasile izredne razmere, potem ko je število okuženih tam naraslo na 89. Med okuženimi je tudi voznik, ki naj bi vozil za podjetje Uber, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Doslej so okužbe z virusom potrdili v 30 ameriških zveznih državah.

Ameriški ladji za križarjenje Grand Princess, ki je bila doslej zasidrana pred obalo San Francisca, so v soboto zvečer dovolili, da se bo lahko v ponedeljek zasidrala v bližnjem Oaklandu, kjer bodo začeli izkrcavati potnike, ki potrebujejo nujno zdravniško oskrbo, je po poročanju AFP sporočila družba Princess Cruises, ki je lastnica ladje. Posadko ladje bodo dali v karanteno in jo zdravili na ladji, so še pojasnili.

Na ladji 3500 potnikov

Na ladji s 3500 potniki in člani posadke so od 45 testiranih pri 21 ljudeh - 19 članih posadke in dveh potnikih - v minulih dneh ugotovili okužbo s koronavirusom. V Kaliforniji je medtem umrl moški, ki je februarja potoval s to ladjo.

Pred Los Angelesom je ostala v soboto zasidrana še ena ladja za križarjenje Carnival Panorama in potnikom na njej so ukazali, da ostanejo čez noč na ladji, potem ko so eno od potnic odpeljali na testiranje zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom, je poročal časnik Long Beach Post. Lokalni mediji so kasneje poročali, da je bil test na novi koronavirus pri potnici negativen.