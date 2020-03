Kot je zapisano v Uradnem listu Republike Slovenije, se "s to odredbo prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19)."

Odredba je začela veljati danes, 7. marca, ob 19.00 uri.

Na ministrstvu za zdravje še priporočajo, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

Bodo smučarski skakalci letos v Planici pristajali pred praznimi tribunami? Foto: Vid Ponikvar Odredba najverjetneje pomeni odpoved ali, kjer bo to mogoče, prestavitev oziroma drugačno izvedbo številnih športnih, kulturnih in drugih dogodkov in prireditev, ki bi morale potekati v bližnji prihodnosti.



Zaradi odredbe je tudi vse bolj verjeten scenarij, ki ga je vlada že omenjala in sicer izvedba smučarskih poletov v Planici brez občinstva.

