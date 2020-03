Planica: stvari se spreminjajo iz ure v uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus je dodobra zajedel tudi v športne sfere, zato se organizatorji v številnih športih soočajo z nevšečnostmi. Zdaj so "pritisku" podlegli tudi na Norveškem, kjer bodo skakalci v Oslu ta konec tedna skakali pred praznimi tribunami. Za svetovno prvenstvo v poletih v Planici je za zdaj še mirno, a tudi pri nas nenehno spremljajo razmere in so v stiku z odgovornimi v državi.

V sosednji Italiji, kjer se je koronavirus dodobra razširil, so se odločili za najstrožje ukrepe. Po navodilih vlade bodo morali zaradi koronavirusa vsi športni dogodki vsaj do 3. aprila potekati za zaprtimi vrati.

Podobno je tudi na prireditvah na prostem. Prav danes naj bi se na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) odločili, kako bo z zaključkom svetovnega pokala v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo.

Za radikalen ukrep so se odločili na Norveškem, kjer je okuženi manj kot sto ljudi. Ta konec tedna bodo skakalci začeli z norveško RAW Air turnejo, vendar bodo na prvi postojanki v Oslu skakali pred praznimi tribunami.

Ker je virus ta teden prišel tudi v Slovenijo, je razumljivo postavil vprašaje pri marčevskih prireditvah v Kranjski Gori, kjer bo čez teden tradicionalni pokal Vitranc, in na Letalnici bratov Gorišek v Planici, kjer bo teden pozneje potekalo svetovno prvenstvo v poletih.

"Čakamo na odločitev države. Za zdaj so za javne prireditve navodila ista kot včeraj. Ni sprememb. Normalno vse poteka," razlaga Tomi Trbovc, ki opravlja funkcijo predstavnika za stike z javnostjo pri OC Planica, ki organizira dogodek v dolini pod Poncami.

Čakajo na nadaljnja navodila

Med 19. in 22. marcem bi se morali skakalci potegovati za medalje. Vprašajev je veliko, negotovosti tudi kar nekaj, saj nihče ne more predvideti, kako se bo razpletlo širjenje koronavirusa, ki je dodobra razburkal dogajanje v svetu: "Za enkrat Planico bo. Stvari se spreminjajo iz ure v uro. Treba je živeti in poslušati strokovnjake. Čakamo na nadaljnja navodila," izpostavlja Trbovc.

Planica brez navijačev ne bi bila Planica, zato vsi upajo, da do drastičnih ukrepov ne bo prišlo. Foto: Vid Ponikvar

Jasno je, da bi prišlo do nacionalne katastrofe, če bi se prireditev odpovedala tik pred zdajci, ko bi bilo vse že pripravljeno na prihod skakalcev. Ob morebitnem prvenstvu brez gledalcev bi za organizatorje prav tako predstavljal minus, saj se s televizijskimi pravicami in celotnim oglasnim prostorom ne bi moglo pokriti vseh nastalih stroškov.

Dobrodošlo pa je to, da je dolgoročna vremenska napoved za Planico spodbudna. Zato organizatorji računajo, da se bodo obzorja razbistrila tudi glede koronavirusa in bodo vrata za vstop v dolino pod Poncami odprta za vse ljubitelje poletov in bomo lahko spet poročali o marčevskem prazniku, ki velja za največji športni dogodek v Sloveniji.