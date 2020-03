Ineos in Rogličevi v prihodnjem tednu ne bodo dirkali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri kolesarskih moštvih britanskega Ineosa in nizozemske Jumbo Visme so se odločili, da v naslednjih dneh na italijanskih tleh in širše ne bodo dirkali. Skupni razlog je predvsem širitev novega koronavirusa v Italiji.