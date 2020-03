Šok v moštvu Ineos, zaradi srčnega infarkta umrl 40-letni športni direktor

"Z največjo žalostjo sporočamo, da nas je zapustil priljubljeni sodelavec, kolega in prijatelj Nico Portal, ki je danes popoldne nenadno umrl na svojem domu v Andori," so zapisali na spletni strani moštva Ineos.

It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra. — Team INEOS (@TeamINEOS) March 3, 2020

Portal je bil eden od osmih športnih direktorjev v Ineosu. V profesionalni karieri je vozil za moštva AG2R Prevoyance (2002–2005), Caisse d'Epargne-Illes Balears (2006–2009) in Team Sky (2010). Leta 2002 je nastopil na dirki po Španiji, v letih 2003–2008 pa na Touru. Že v sezoni 2009 je imel težave s srčno aritmijo in skoraj ni dirkal, leta 2013 je kot najmlajši športni direktor na Touru Chrisa Frooma pospremil do njegove prve od štirih zmag na največji dirki na svetu.

"V mislih sem z Nicovo ženo in njegovimi otroki. Bil je najbolj prijazen, najbolj vesel človek, kar sem jih poznal. Počivaj v miru, Nico," je zapisal Froome.

My thoughts are with Nico’s wife and children tonight. He was the kindest, happiest guy I knew and always lived life to the fullest. Rest In Peace Nico pic.twitter.com/vfYF9slMQ3 — Chris Froome (@chrisfroome) March 3, 2020

