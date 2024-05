Nekdanji rokometni vratar reprezentanc Jugoslavije, pozneje Srbije in Črne gore ter ob koncu kariere Španije, Arpad Šterbik, je doživel srčni infarkt.

Arpad Šterbik, dolgoletni vratar številnih evropskih klubov, reprezentance Jugoslavije ter Srbije in Črne gore, zdaj pa trener vratarjev v Vespremu, kjer je leta 2020 končal svojo bogato kariero, je v torek v zgodnjih jutranjih urah poročal, da se slabo počuti, zato so ga takoj prepeljali v bolnišnico, kjer so mu kmalu diagnosticirali srčni infarkt.

Vesprem je potrdil medijske navedbe na uradni spletni strani kluba, hkrati pa sporočil, da se 44-letni Šterbik počuti dobro in da bo iz bolnišnice najverjetneje odpuščen v četrtek zjutraj. Tragičen izid pa naj bi preprečil predvsem hiter odziv zdravnika.