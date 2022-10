Britanski milijarder idejo za avto dobil v baru, zdaj so izdelali prvega #foto

Ineos je od leta 2021 četrto največje podjetje na svetu in največji kemični proizvajalec, v športnem svetu pa je daleč najbolj prepoznaven v kolesarstvu, kjer je sponzor ene največjih kolesarskih ekip na svetu. Pred leti se je Ineos podal tudi v avtomobilske vode in prevzel razvoj legendarnega defenderja. Po številnih težavah je naposled le prišel trenutek, ko je s proizvodnega traku zapeljal prvi model, grenadier.

Ineos je od Mercedes-Benza leta 2020 kupil tovarno v francoskem mestu Hambach, kjer bo v prihodnjih tednih stekla serijska proizvodnja. S prvim izdelanim avtom so pokazali, da so pripravljeni na začetek proizvodnje večjega števila avtomobilov. Še vedno jih čaka kar precej dela, saj imajo tudi pri Ineosu kar nekaj težav zaradi zastojev v dobavni verigi. Kljub zagonu proizvodnega traku bodo prvi avtomobili dostavljeni decembra.

Idejo dobil v baru, do konca leta bodo na cesti že prvi avti

Znamka Ineos Grenadiers je domislica sira Jima Ratcliffa, britanskega milijarderja in predsednika multinacionalnega kemičnega podjetja Ineos. Ko je Land Rover leta 2016 končal proizvodnjo kultnega defenderja, je želel izdelati njegovega naslednika. V dobrih petih letih je uspelo Ratcliffu, ki je vozilo poimenoval po svojem najljubšem baru − lokalu The Grenadier v londonskem predelu Belgravia −, na noge postaviti proizvodnjo. Prav v omenjenem baru je leta 2017 Ratcliff namreč dobil idejo za novi avtomobil.

"Od začetka projekta leta 2017 smo prehodili dolgo pot in to je prelomni trenutek za Ineos Automotive kot proizvajalca vozil. To, da smo prišli do te točke, je dokaz odpornosti in trdega dela celotne ekipe Ineos Automotive, naših razvojnih partnerjev in dobaviteljev – za kar se jim vsem zahvaljujemo –, in se zdaj veselimo prve dobave strankam," je ob tem prelomnem trenutku povedal Mark Tennant, komercialni direktor Ineos Automotive.

Motorje so dobili pri BMW

In avtomobili kljub visoki ceni, ki se bo pri potniški različici začela pri okrog 70 tisočakih (delovna z dvema sedežema bo devet tisoč evrov cenejša), obljubljajo veliko tudi iz vidika terenske vožnje. Grenadier ima serijski štirikolesni pogon, reduktor, tri zapore diferenciala, robustne osi in podobno.

Motorje jim bo dobavljal BMW. Izbrali so trilitrski šestvaljni bencinski motor, ki bo imel 210 kilovatov in 450 njutonmetrov navora. Tudi dizelski motor bo trilitrski šestvaljnik, a s 183 kilovati in 550 njutonmetri navora. Oba motorja delujeta v kombinaciji z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

