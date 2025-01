Avstralski kolesar Caleb Ewan, specialist za sprinte in petkratni zmagovalec etap na dirki po Franciji, bo poskušal vnovič zagnati svojo kolesarsko kariero, potem ko je danes podpisal enoletno pogodbo z Ineos Grenadiers, v katero prestopa po dveh slabih sezonah pri Lottu in Jayco-AlUli.

Tridesetletnik, lani in že tudi pred leti kapetan slovenskemu kolesarju Luki Mezgecu, ima na svojem računu 63 profesionalnih zmag, vključno s petimi etapami na dirki po Italiji in eno na dirki po Španiji.

"To je res vznemirljiv nov izziv zame in fantastična priložnost, da se vrnem med najboljše. Minilo je nekaj let, odkar sem zmagoval na velikih dirkah, a sem prepričan, da sem dosežke še vedno sposoben ponoviti," je Ewan dejal v izjavi za javnost.

Tudi Ineos se je v zadnji sezoni znašel v težkih časih. Prejšnji mesec je izgubil Toma Pidcocka, vendar upa, da bo prihod Ewana privedel do ponovnega vzpona ekipe, ki je v lanski sezoni zabeležila najmanj zmag od ustanovitve leta 2010.

