"Tadej je karakterno ostal enak kot prej, prizemljen. Tak, kot ga vidite v javnosti, je tudi v zasebnem življenju. Se mi pa zdi, da je še posebej v zadnjih dveh ali treh letih z izkušnjami dozorel in napreduje. Posledično tudi iz sezone v sezono po določenih uspehih bolj verjame vase, dirke, na katerih ni zmagal, pa so pomembne zato, ker so ga mogoče naučile celo več kot tiste dirke, kjer je zmagal. Vse to skupaj ga zagotovo dela bolj izkušenega, močnejšega in zrelejšega," je v intervjuju za Sportal svoje mnenje o Tadeju Pogačarju delil njegov športni direktor, pri Kolesarskem društvu Rog pa njegov trener Andrej Hauptman.

Tadej Pogačar bo že čez manj kot mesec dni, 17. februarja, na dirki po Združenih arabskih emiratih začel sezono 2025. Tam bo tudi njegov športni direktor pri ekipi UAE Team Emirates - XRG Andrej Hauptman. Oba bosta prisotna tudi na priljubljeni italijanski polmakadamski klasiki Strade Bianche (8. marec) in prvem spomeniku sezone Milano–Sanremo (22. 3.), kjer ima Pogačar še nedokončane načrte. Po mnenju kolesarskih poznavalcev je to dirka, ki jo bo vsestranski Pogačar najtežje zmagal. Hauptmana aprila čakajo etapna Dirka po Baskiji in ardenske klasike (Amstel Gold Race (20. 3.), Valonska puščica (23. 4.) in Liege–Bastogne–Liege (27. 4.), maja bo kot športni direktor na Dirki po Madžarski (od 14. do 18. 5.), junija na Kriteriju po Dofineji (od 8. do 15. 6.), ogrevalni dirki za Tour, in julija na Dirki po Franciji (od 5. do 27. 7.), osrednjem kolesarskem dogodku prvega dela sezone. Kolesarji ekipe UAE Team Emirates - XRG (XRG je nov sponzor ekipe) so lansko sezono zmagali na kar 81 dirkah, pod 25 zmag, tudi na Giru in Touru ter svetovnem prvenstvu, se je podpisal Pogačar. Je sezona 2025 sploh lahko še boljša? Kdaj bodo iz ekipe sporočili, če prvega kolesarja sveta lahko pričakujemo na Vuelti? Kakšen je Pogačar zasebno in kako je videti trening, ko mu sledi kopica rekreativnih kolesarjev?

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Intervju: Andrej Hauptman

Kako v ekipi UAE Team Emirates - XRG po sezoni presežkov vstopate v novo sezono? Se da doseči še več, kot so vaši kolesarji dosegli v lanski sezoni? 81 skupaj, od tega je 25 zmag prispeval Pogačar. Za Janjo Garnbret pogosto rečemo, da bolje ne gre, pa potem vsako leto znova zvišuje letvico.

Res je, tudi sam to govorim že zadnjih pet ali šest let, ampak zdaj smo že v tisti fazi leta, ko smo že pozabili na tisto, kar se je zgodilo v pretekli sezoni in smo povsem osredotočeni na to, da naredimo v tej sezoni najboljše, kar se da.

Večina kolesarjev je že predstavila program letošnje sezone, mnogi čakajo še na odločitev Pogačarja glede morebitnega nastopa na Vuelti. Kdaj boste sporočili končno odločitev? Ta je najbrž že sprejeta.

Ne vem točno, kdaj, najprej moramo videti, kako se bo sezona odvijala. Verjetno bo treba še malo počakati. Bo pa prvo izjavo glede tega posredoval klub, do takrat drugih izjav na to temo verjetno ne bo.

Tadej je trenutno v Španiji, družbena omrežja so polna posnetkov njegovih treningov, kjer mu sledi gruča kolesarjev. Kako je trening svetovnega prvaka, prvega kolesarja sveta videti v praksi? Mu ljubitelji kolesarstva sledijo na vsakem koraku oziroma metru ceste?

Seveda, je pa odvisno od dneva. Če imamo na terenu več spremstva in drugih kolesarjev, potem tega ni toliko, kadar pa je Tadej sam oziroma je v njegovi družbi manj ekipnih kolegov, potem je seveda na vrhu vzponov kar zabavno.

Trenutno je v Španiji v radiju 50 ali 60 kilometrov kar precej ekip svetovne serije, in če vemo, da fantje trenirajo od treh do šestih ur, se na koncu vsi vozijo po približno istih klancih in to navijači vedo, tako da jih na vrhu čaka kar ogromno rekreativnih kolesarjev. Nekateri zato, da posnamejo skupno fotografijo, drugi Tadeju celo poskušajo slediti kak kilometer. Vse mogoče srečamo.

Live images of 🇸🇮 Tadej Pogacar's successful Coll de Rates KOM attack! 🚀



🎬 Alexander Depoorter pic.twitter.com/dnLne5oVaS — Domestique (@Domestique___) December 20, 2024

Tadej Pogačar vstopa v svojo sedmo sezono na najvišji kolesarski ravni. Poznate ga res že zelo dolgo, kaj pri njem najprej opazite?

Da je karakterno ostal enak kot prej, prizemljen. Tak, kot ga vidite v javnosti, je tudi v zasebnem življenju. Se mi pa zdi, da je še posebej v zadnjih dveh ali treh letih z izkušnjami dozorel in napreduje.

Posledično tudi iz sezone v sezono po določenih uspehih bolj verjame vase, dirke, ki jih ni zmagal, pa so ga mogoče naučile še več kot tiste dirke, kjer je zmagal. Vse to skupaj ga zagotovo dela bolj izkušenega, močnejšega in zrelejšega.

Več različnih situacij, kot jih izkusiš, bolj si potem pripravljen na kakšno presenečenje.

Foto: Vid Ponikvar

Eden od vrhuncev letošnje kolesarske sezone bo svetovno prvenstvo septembra v Ruandi, prvo kolesarsko prvenstvo na afriški celini. Ali v ekipi UAE obstajajo kakšne bojazni, tveganja glede nastopa? V smislu različnih virusov, ki jih najdemo v tem delu sveta, cepljenja, ki bo potrebno pred odhodom in podobno? Ste se že pogovarjali o tem ali je prvenstvo časovno še preveč oddaljeno?

Vsi smo obveščeni, da bo to zahtevno svetovno prvenstvo, bo pa za vse enako in verjamem, da bo Mednarodna kolesarska zveza kot organizator poskrbela, da bo morebitno tveganje glede varnosti in zdravja zmanjšano na minimum. Je pa res, da se sezona začenja in da je po eni strani do svetovnega prvenstva še zelo daleč, po drugi strani pa gre to tako hitro, da je o tem treba že zdaj razmišljati.

Dotakniva se še Kolesarskega društva Rog, kjer opravljate vlogo predsednika. Kar nekaj sprememb se je zgodilo v novi sezoni. Kontinentalna članska ekipa Gusto Ljubljana se je preimenovala v Pogi Team Gusto Ljubljana. Je preimenovanje posledica tega, da Tadej Pogačar finančno pomaga ekipi, je šlo za komercialno odločitev, saj bo ime prvega kolesarja sveta zagotovo prineslo več medijske in siceršnje pozornosti …? Kaj se z novo ekipo spremeni za ekipo?

Vsega po malem, predvsem se mi zdi, da bo drugače glede prepoznavnosti. Zdi se mi, da marsikdo sploh ni vedel, da so ekipe Gusto Ljubljana, Pogi Team in BTC City Ljubljana del istega društva. Zagotovo tega niso vedeli v tujini. Mislim, da je to korak naprej in da je to za nas samo pozitivno.

Tadej kontinentalni ekipi verjetno pomaga tudi finančno? Podobno kot do zdaj Pogi Teamu?

Da.

Kakšni so načrti z dekliško ekipo Pogi Team?

Razveseljivo je, da se tudi žensko kolesarstvo zelo hitro razvija in približuje moškemu. Več kolesark bo, boljši bodo rezultati in verjamem, da bo šlo v prihodnje samo še na bolje. V Pika Teamu bodo združene kolesarke od kategorij deklic, mlajših in starejših mladink ter članic do 23 let.

