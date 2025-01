Novost, ki bi lahko bila jeziček na tehtnici Tadeja Pogačarja

Leto 2025 bo Tadej Pogačar začel z novim kolesom Colnago Y1Rs, za katerega Italijani pravijo, da gre za presežek. Medtem ko bo to kolo za širšo javnost na voljo šele maja, bo slovenski as z njim napadal njemu ljubo, a za zdaj še neosvojivo italijansko klasiko Milano–Sanremo, na kateri si nadvse želi zmagati.

Foto: Colnago "Gre za izjemno aerodinamično kolo, ki je zasnovano za kljubovanje vetru in doseganje maksimalne učinkovitosti," je za In de Leiderstrui povedal projektni inženir Filippo Galli. "Njegova zasnova združuje najsodobnejše tehnologije in je popolnoma prilagojena potrebam sprinterjev in kolesarjev, ki napadajo na zahtevnih trasah."

Ekipa UAE Team Emirates je po številnih testiranjih prepričana, da so ustvarili pravo orožje za razgibane terene. Kot razkrivajo rezultati testov v vetrovniku, novi model pri hitrosti 50 kilometrov na uro prihrani 20 vatov energije, kar lahko pomeni ključno prednost na dirkah, so prepričani.

Nekoliko nenavadna je oblika krmila v obliki črke V, kar pa ni novost: "Podobne rešitve so uporabljali že v preteklosti, denimo pri Cervélu, pa tudi pri Colnagu na velodromih v osemdesetih letih," pojasnjuje Galli. Vendar pa so pri Colnagu obliko dodatno izpopolnili, da ustreza sodobnim potrebam kolesarjev: "Na nas je bilo, da optimiziramo obliko za aerodinamiko, togost in s tem občutek na kolesu. Ponosen sem na sprednji del, ker je bil res izziv in vem, koliko dela je bilo vloženega v to. Rezultat, ki smo ga dosegli, je plod intenzivnega sodelovanja vseh vpletenih."

UAE Team Emirates je pri razvoju kolesa igrala pomembno vlogo in jasno izrazila svoje želje: "Želeli so aerodinamično kolo, a smo jim dejali, da ne sme ogroziti občutka med dirko, na primer za sprinterje v ovinkih zaključkov ali v hitrih etapah. Na začetku tega procesa smo imeli luksuzen problem, saj imamo že najboljšega kolesarja na svetu, ki je bil zadovoljen s Colnago kolesom, ki smo ga imeli."