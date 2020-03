Nov izpad in diskvalifikacija vročekrvnega Italijana #video

Italijanski kolesar britanskega moštva Ineos Gianni Moscon si je privoščil nov izpad. Na nedavni belgijski enodnevni dirki Kuurne-Brussel-Kuurne je v enega od tekmecev Jensa Debusschera (B&B Hotels – Vital Concept) vrgel kolo in bil diskvalificiran. To ni prvi incident, v katerega je bil vpleten vročekrvni Moscon.

Na dirki Kuurne-Brussel-Kuurne se je kakšnih 70 kilometrov pred ciljem zgodil padec v glavnini, nekaj kolesarjev je zapeljalo v jarek ob cesti, med njimi tudi Moscon in Debusschere. Ko so se fantje pobirali in poskušali čim prej spet sesti na kolo, je Moscon pograbil tekmečevo kolo in ga zalučal vanj. Incident ni bil prehud, vseeno pa dovolj, da je vodstvo dirke Moscona diskvalificiralo.

Vedno isti človek

"Niti nisem padel, samo zapeljal sem v jarek in ko sem lezel iz njega, je proti meni poletelo kolo, ki sploh ni bilo moje. Vrgel ga je naravnost v mojo glavo, moral sem se zaščititi z rokama, da me ni zadelo v obraz. V tistem trenutku bi ga lahko udaril, saj sem bil poln adrenalina, a sem se hitro zavedel, da je najbolje preprosto sesti nazaj na kolo," je za Cyclingnews povedal Debusschere, razočaran nad vedenjem kolega: "Zgodilo se je že več incidentov in vedno je vmešan isti človek. Povsem prav je, da je bil diskvalificiran."

Moscon je "zaslovel" na Touru leta 2018, ko je v 14. etapi poskušal udariti Francoza Elieja Gesperta in bil diskvalificiran, ob tem pa dobil še pettedensko prepoved dirkanja, leto prej pa je na dirki po Romandiji z rasistično opazko ozmerjal temnopoltega francoskega tekmeca Kevina Rezo, zato ga je njegova ekipa, takrat še Sky, suspendirala za šest tednov.

Mosconovih incidentov je še veliko več, nikakor le ti, o katerih izve javnost, je še razlagal Debusschere, ki ne pričakuje, da se bo Italijanovo vedenje spremenilo na bolje: "To je njegova osebnost, ne bo se spremenil. Če o njem povprašate druge kolesarje, jih bo imelo 90 odstotkov povedati kaj negativnega o njem."

