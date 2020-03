Dancu Asgreenu klasika Kuurne-Bruselj-Kuurne

Petindvajsetletni Danec je dobrih 30 kilometrov pred ciljem skočil iz glavnine, se podal v lov na ubežnike, ko jih je ujel, pa ni popuščal.

Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep wins Kuurne Brussels Kuurne. Back to back wins for the classics team of the century. pic.twitter.com/Jy6JUymvx6 — The World of Cycling (@twocGAME) March 1, 2020

Takoj se je postavil na čelo, še naprej diktiral močan ritem, ki mu je lahko sledil le Belgijec Boris Vallee. A tudi on ne do konca, tako da je Asgreen sam prišel na cilj, tri sekunde za njim pa so se zvrstili sprinterji, drugo mesto je zasedel Italijan Giacomo Nizzolo, tretje pa Norvežan Alexander Kristoff.

"Nisem vedel, kakšen sprinter je Vallee, zato sem se ga moral znebiti, na cilj je varneje priti sam. Nisem pa bil prepričan, da mi bo uspelo. Vse do znaka 300 metrov do cilja, takrat sem si oddahnil," je bil na cilju zadovoljen Asgreen, ki je na prestolu te dirke zamenjal lanskega zmagovalca Luksemburžana Boba Jungelsa.

"Načeloma je to dirka za sprinterje, a je Jungels lani dokazal, da se lahko tudi pobegne. Zdeneku Štybarju in meni je dal dragocene napotke, ki sem se jih držal. Seveda sem tudi tvegal, toda v igri za zmago smo imeli tudi sprinterja Fabia Jakobsena," je še dejal Asgreen, ki je dosegel četrto zmago v karieri, a zagotovo najbolj odmevno. Je pa nase opozoril že lani, ko je bil na kraljici klasičnih belgijskih preizkušenj, dirki po Flandriji, drugi.

Slovenska predstavnika, pomočnika kapetanov v ekipi Bahrain McClaren, Grega Bole in Luka Pibernik 201 kilometer dolge dirke nista končala.