Zmagi Belgijcu in Nizozemki, Evgenija Bujak sedma

Kolesarke so z belgijsko klasiko Omloop Het Nieuwsblad opravile pred moškimi kolegi, tekmovale so na nekoliko krajši, 122,9-kilometrski trasi od Genta do Ninova, zmagala pa je Nizozemka Annemiek Van Vleuten, ki je v cilj prišla s časom 3;34,55, 42 sekund pred Bastianellijevo, najboljšo kolesarko nove italijansko-slovenske ekipe Ale BTC Ljubljana. Njena klubska kolegica in najboljša Slovenka na tekmi je bila Eugenija Bujak (1:13) na sedmem mestu.

Domačin zmagal, Slovenca nista prišla do cilja

V moški konkurenci elite je zmagal sedemindvajsetletni Jasper Stuyven, sicer član Trek -Segafreda, ki je 200 kilometrov dolgo preizkušnjo od Genta do Ninova dobil prvič, na spomladanskih enodnevnih dirkah pa je slavil drugič, potem ko je bil najboljši še na dirki Kuurne - Bruselj - Kuurne leta 2016. V svoji karieri ima še skupno zmago na dirki po Nemčiji v lanskem letu, dobil pa je tudi dve etapi na dirki po Španiji.

Edina slovenska predstavnika na dirki, Luka Pibernik in Grega Bole (oba Bahrain - McLaren), preizkušnje nista končala.

Dogajati se je začelo 73 kilometrov pred ciljem

Ključni trenutek dirke je prišel 73 kilometrov pred ciljem, ko so na Rekelbergu glavnini ušli štirje kolesarji, nekaj kilometrov kasneje pa je trojico skupini priključil še Italijan Matteo Trentin (CCC Team), ki je bil najaktivnejši od ubežnikov.

Hitro so si prikolesarili dve minuti prednosti pred glavnino s 40 kolesarji. Od te skupine se je kasneje odlepila peterica, ki pa ni mogla priključiti vodilni osmerici, ki je dobro sodelovala v boju za zmago.

Priključiti se ni uspelo niti dvema favoriziranima domačinoma Woutu Van Aertu in Tiesju Benootu, ki ju glavnina ni želela izpustiti predaleč naprej.

V zadnjih 20 kilometrov sta na najstrmejši vzpon na Kapelmuur prva prispela Lampaert (Deceuninck - Quick Step) in Stuyven (Trek - Segafredo), na spustu pa se jima je priključil še Kragh Andersen (Team Sunweb).

Stuyven je napadel tudi na zadnjem vzponu na Bosberg, a se ni mogel otresti obeh konkurentov, za njimi pa je na koncu četrti Trentin zaostajal 15 sekund. Lampaert je napadel dva kilometra pred ciljem, Stuyven pa je bil edini, ki mu je lahko sledil. Nato je napadel še sam in se podpisal morda celo največji uspeh v svoji karieri.

V nedeljo bo na sporedu še druga klasika v prvem koncu tedna spomladanskih preizkušenj Kuurne - Bruselj - Kuurne.

