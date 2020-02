Pogačar in Mezgec zaradi koronavirusa ujeta v hotelu

Dirka po Združenih arabskih emiratih se je predčasno končala, saj sta bila iz ekipe Tadeja Pogačarja UAE Emirates dva maserja okužena s koronavirusom. Na dirki je nastopal tudi Luka Mezgec, ki je sporočil, da so še vedno vse ekipe in turisti v hotelu, ki ga ne smejo zapustiti.

V Združenih arabskih emiratih je ta teden potekala kolesarska dirka svetovne serije, a so jo organizatorji predčasno prekinili, saj sta bila dva maserja iz ekipe našega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) okužena s koronavirusom sars-cov-2. Slovenski kolesar bi dirko v vsakem primeru končal na drugem mestu, saj sta bili na sporedu še dve šprinterski etapi, a so jo nato dva dni pred koncem zaradi virusa prekinili.

167 testov negativnih, a nas je tu verjetno nekaj čez 500

Strogi ukrepi so nemudoma stopili v veljavo. Vse ekipe so morale ostati v hotelu in med čakajočimi je tudi Luka Mezgec (Mitchelton Scott), ki nima konkretnih informacij. "Za zdaj ni informacij, do kdaj bomo tukaj oziroma kdaj bomo lahko šli. Ni česa za povedati. Čakamo na kakšno novo informacijo. Vem toliko kot vi," se je zasmejal Mezgec. Prav njegov moštveni kolega Adam Yates je bil tisti, ki bo arabsko državo zapustil s skupno zmago, potem ko je našega Pogačarja v skupnem seštevku prehitel za minuto in sekundo.

Vse ekipe so sicer nastanjene v istem hotelu, ki so ga po dveh pozitivnih testih nemudoma zaprli. Vstop in izstop nista dovoljena. V hotelu je tudi nekaj turistov, ki prav tako ne smejo zapustiti poslopja. "Nobenega datuma, nobenih novih informacij ni, razen to, da je 167 testov negativnih. Ampak tu nas je verjetno nekaj čez 500," je še sporočil Mezgec.

Verjetno lahko pričakujemo, da bodo kolesarje in vse ekipe ter turiste izpustili iz hotela, ko bodo opravili teste pri vseh nastanjenih, za zdaj pa lahko le čakajo na nova obvestila.