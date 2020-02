Okužena Slovenca s križarke sta zdrava in doma

Z ministrstva za zdravje so sporočili, da sta oba slovenska državljana, ki sta se na križarjenju z ladjo Diamond Princess okužila s koronavirusom, varno prispela domov in da so njuni izvidi negativni. Na ladji, kjer se je z virusom okužilo več kot 700 potnikov, je bilo sicer šest Slovencev, štirje so se po koncu karantene takoj vrnili domov, saj so bili njihovi testi negativni, en slovenski par pa je zaradi pozitivnega testa na koronavirus ostal na zdravljenju na Japonskem.

Zadnja raziskava strokovnjakov, ki so proučevali širjenje virusa na križarki, je pokazala, da bi bilo okuženih manj ljudi, če bi potnike prej spustili z ladje in jih ne bi zadrževali v karanteni. Foto: Getty Images

Na ministrstvu poudarjajo, da so takoj ob prihodu še preostalih dveh potnikov z razvpite križarke poskrbeli za vse potrebno in opravili testriranja, ki so pokazala, da sta oba zdrava in nista več prenašalca virusa.

Na ministrstvu poudarjajo, da ni nobenega razloga, da bi do obeh prispelih Slovencev imeli kakršenkoli drugačen odnos kot do drugih zdravih oseb. Tudi sama sta jim ob prihodu povedala, da se bojita stigmatizacije in da se bosta za nekaj dni umaknila, čeprav nikogar ne moreta ogroziti. Tudi prišla sta z navadno, komercialno linijo in njunega prihoda niso posebej spremljali. Takoj po pristanku pa sta bila tudi v Sloveniji še enkrat pregledana in njuni izvidi so negativni, zato veljata za zdrava in ne moreta prenašati virusa, s katerim sta bila okužena. Tudi sama bolezen se pri njima na Japonskem ni razvila v hujšo obliko, občutila sta jo kot lažji prehlad.

Je bila uvedba karantene za potnike napaka?

Karantena, ki so jo za potnike in člane posadke na krovu križarke Diamond Princess v Jokohami uvedle japonske oblasti, je po ugotovitvah raziskovalcev povzročila številne dodatne okužbe z novim koronavirusom, ki bi se jim sicer lahko izognili. "Stopnja okužb na krovu ladje je bila približno štirikrat višja kot tista, ki smo ji bili priča na kopnem na najbolj okuženih območjih Kitajske," je razkril profesor epidemiologije na švedski univerzi Umea Joacim Rocklov. Če bi Japonska že po prihodu v pristanišče s krova spustila vseh 3700 potnikov in članov posadke, se z novim koronavirusom ne bi okužilo toliko ljudi, je skupaj s kolegi ugotovil v študiji, objavljeni v reviji Journal of Travel Medicine. Možen razlog za izjemno močno širjenje virusa na krovu ladje je bila po mnenju raziskovalcev velika prostorska bližina potnikov. Do odprave karantene so okužbo dokazali pri več kot 600 potnikih, v nadaljevanju pa se je število povečalo na več kot 700, saj so okužbe po povratku v domovino odkrili še pri mnogih. Okužba je bila do zdaj usodna za šest ljudi z ladje.