V Sloveniji opravili 183 testov, vsi so bili negativni

V Sloveniji so doslej opravili 183 testov na novi koronavirus. Danes do 12. ure so bili vsi negativni, je v izjavi za medije poudarila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat.

Slovenija tako še naprej čaka prvi potrjen primer novega koronavirusa, to osebo pa bodo pristojni v vsakem primeru hospitalizirali.

Pirnatova je poudarila, da je šlo pri osebah, ki so izpolnjevale pogoje za testiranje - torej, da so se v zadnjih dneh mudili na ogroženih območjih in kazali ustrezne simptome bolezni - na začetku testiranj predvsem za tiste, ki so bili na Kitajskem, v zadnjem času pa gre predvsem za tiste, ki so bili v sosednji Italiji.

Odsotnost potrjenega primera ne pomeni, da ne bo kmalu prvega, je poudarila Pirnatova in dodala, da NIJZ dnevno spremlja pojavljanje novih okužb po Evropi in svetu.

Primer novega koronavirusa je bil tako potrjen v večini evropskih držav, število primerov pa po državah zelo različno narašča. Zelo hitra je rast v Italiji, medtem ko Avstrija, ki ima po besedah Pirnatove podobne protokole za zaščito javnega zdravja kot Slovenija, beleži počasno rast okužb

"Smo pred vrati pandemije"

Direktorica NIJZ je spomnila tudi na odločitev Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je globalno tveganje širjenja novega koronavirusa povišala z visokega na zelo visoko, kar je najvišja raven. To po besedah Pirnatove pomeni, da smo pred vrati pandemije oz. stanja, ko se bosta virus in bolezen, ki jo povzroča, lahko pojavljala povsod po svetu.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je medtem ponovila protokol za vse, ki menijo, da bi lahko bili okuženi.

Prvi primer bodo v vsakem primeru hospitalizirali

Brise za testiranja bodo zaradi racionalizacije kadrov in opreme s ponedeljkom jemali na 16 točkah, po znanih rezultatih se bo z osebami ustrezno ravnalo naprej. Repar Bornškova je poudarila, da bodo prvi primer ne glede na resnost bolezenskih znakov hospitalizirali.