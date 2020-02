Dobra novica za Pogačarja in Mezgeca: med kolesarji ni okuženih s koronavirusom

Potem ko so organizatorji kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih zaradi okužbe s koronavirusom v hotelu, kjer so bile nastanjene ekipe, v četrtek dve etapi pred koncem odpovedali dirko, so danes sporočili, da je vseh 167 oseb, ki so jih iz preventivnih razlogov zadržali v karanteni, zdravih.

UAE TOUR ANNOUNCEMENT UPDATE pic.twitter.com/ych4zrHVL1 — UAE Tour Official (@uae_tour) February 29, 2020

Organizatorji Dirke po Združenih arabskih emiratih, ki jo je slovenski kolesar Tadej Pogačar končal na skupno drugem mestu, so zapisali, da še vedno nadzorujejo preostale osebe, ki so bile v stiku z dvema okuženima maserjema iz Pogačarjeve ekipe UAE Emirates, in da bodo izvide njihovih testov dobili v naslednjih urah.

Tadej Pogačar je Dirko po Združenih arabskih emiratih končal na skupno drugem mestu, takole pa se je veselil zmage v 5. etapi. Foto: Arhiv organizatorja

Italijanski mediji so poročali, da so se za odpoved dirke odločile lokalne oblasti, ki so poskrbele za teste kolesarjev in spremljevalcev. Tisti, katerih test bo pozitiven, bodo morali ostati v 15-dnevni karanteni, preostali bodo lahko v nedeljo odpotovali iz države, so sporočili po testiranjih.

Zaradi koronavirusa sars-cov-2, ki ga v Sloveniji zdravstvene službe še niso zaznale, so v Združenih arabskih emiratih prepovedali letalski promet iz sosednjih držav.

Preberite še: