Koronavirus: v Sloveniji vzpostavljenih 55 točk, kjer bo potekalo zdravljenje okuženih

V Sloveniji do 14. ure še nismo imeli potrjenega primera okužbe s koronavirusom, narašča pa število okužb v sosednjih državah. Na današnjem srečanju predstavnikov ministrstva za zdravje in zdravnikov družinske medicine, pa so se dogovorili o nadaljnjih korakih pri obravnavi bolnika, ki bi bil potencialno okužen z novim koronavirusom. Na nacionalni ravni je vzpostavljenih 55 vstopnih točk, kjer bo potekalo zdravljenje morebitnih okuženih.

Danes je potekalo srečanje družinskih zdravnikov in županov na katerem so po pojasnilih predstavnika ministrstva za zdravje Darka Čanderja dogovorili o nadaljnjih korakih pri obravnavi morebitnega pojava koronavirusa v Sloveniji.

Vzpostavljenih imamo 55 točk po državi

"S predstavniki vseh zdravstvenih ustanov, ki nudijo 24 urno medicinsko pomoč, smo izvedli operativni sestanek in natančneje dorekli načrte in priprave," je pojasnil Čander in dejal, da imamo v državi pripravljenih 55 točk za morebitno obravnavo bolnikov. "Na 16 točkah smo natančneje skoncentrirali aktivnosti zato, da racionaliziramo kader in zaščitno opremo," je še dejal.

Čader je še povedal, da so na sestanku "preigravali različne vrste scenarijev," a da zaenkrat zavodi še vedno delajo po načrtu, ki je bil predhodno dogovorjen. Zdravstvene ustanove bodo v ponedeljek dobile tudi natančnejša navodila z vsemi shemami.

Lokalna skupnost je pomembna pri informiranju

Irena Vatovec, direktorica zdravstvenega doma Postojna, je pa je medtem dejala, da je bila zdravstvena stroka zelo vesela srečanja, saj so, kot pravi, dobili dokončna in poenotena navodila na kakšen način bo potekalo izvajanje zdravstvene oskrbe v primeru okužbe z novim koronavirusom.

"Stvari, ki smo jih že reševali na ravni lokalnih skupnosti smo nadgradili oziroma jih bomo poskušali poenotiti na nacionalno raven," je povedala Vatovec. "Pogovarjali smo se tudi o skrbeh - predvsem kar se tiče izbire pravih mest za odvzem brisa, kako bomo dopolnjevali opremo in kako bomo v ravnali v primeru, da bomo imeli več obolelih na enem mestu. Dogovorili smo se tudi za nenehno medsebojno komunikacijo v katero bomo vključili tudi lokalno skupnost, ki je zelo pomembna pri informiranju laične skupnosti," je še povedala Vatovec.

Kako bo potekala obravnava bolnika?

Simona Repar Boršek, državna sekretarka ministrstva za zdravje, je danes podala natančna navodila, kako ravnati v primeru suma, da ste okuženi s koronavirsom. "Če sumite, da ste okuženi, nikakor ne odhajajte v zdravstveni dom ali k svojem zdravniku. Najprej pokličite izbranega zdravnika - v primeru, da ta ne dela ali je ambulanta v času klica zaprta, pokličite najbližjo dežurno ambulanto," je povedala.

Zdravnik vam bo nato po telefonu svetoval ali je sum upravičen in ali je potrebno narediti test. Zdravnik se bo glede odvzema brisa odločil sam. V primeru negotovosti se bo lahko zdravnik posvetoval tudi z lokalnim epidemiologom, kjer bo dobil natančnejša navodila.

"Če zdravnik oceni, da bo odvzem brisa potreben, se o tem pogovori s pacientom in ga napoti v eno izmed 55 vstopnih točk. Še pred prihodom pacienta, pa zdravnik vstopno točko obvesti o njegovem prihodu ," je dejala.

Na teh točkah so vzpostavljeni izolirani postori, kjer se odvzame bris. "Smiselno je, da bris odvzame tista oseba, ki bo bolnika pregledala, torej zdravnik, zato, da se dve osebi ne oblačita v zaščitno opremo," je še pojasnila.

Po svetu se je z virusom covid-19 do zdaj okužilo že več kot 83 tisoč ljudi, od tega jih je okoli 36.500 ozdravelo. Za novim koronavirusom je po svetu umrlo več kot 2.800 ljudi, največ na Kitajskem. V Evropi žarišče izbruha ostaja Italija, kjer so potrdili okoli 650 okužb, umrlo pa je 17 ljudi. Na Hrvaškem so danes zabeležili še dva potrjena primera okužb, skupaj so jih našteli pet.