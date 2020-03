Ali nas CBD smola lahko zaščiti pred koronavirusom?

Oglasno sporočilo

Najlažja in verjetno najboljša rešitev je, da poskrbimo za svoj imunski sistem in ga okrepimo. Kaj s tem pridobimo in zakaj za to priporočamo CBD smolo, boste izvedeli v nadaljevanju.

Rezultati študij izkazujejo izredno učinkovitost CBD pri aktivaciji imunskega sistema (Immune Reponses Regulated by Cannabidiol, James M. Nichols in Barbar L. F. Kaplan).

Preden začnemo, moramo vseeno povedati, da CBD smola koronavirusa ne zdravi, prav tako ne zagotavlja 100-odstotne zaščite, učinkuje pa na imunski sistem, kar je v primeru virusnih in bakterijskih okužb zelo pomemben dejavnik. Če poskrbimo za imunski sistem (ga ojačamo), bomo zmanjšali verjetnost okužbe in v primeru obolenja hitreje okrevali.

Okrepitev imunskega sistema je le ena izmed pozitivnih lastnosti CBD in CBD smole. Uporablja se tudi proti stresu, bolečinam in nespečnosti, okrepi srce in ožilje (še en razlog več, zakaj je CBD dober tudi za zaščito pred virusi in bakterijami), zelo učinkovito pa deluje tudi pri kožnih težavah, kot so akne, srbečica in izpuščaji.

Zaščitne maske so razprodane, razpršila so pošla. Kako se zaščititi? Se je sploh treba zaščititi? Ali je položaj res tako skrb vzbujajoč? To so zdaj vprašanja, ki se porajajo marsikomu izmed nas.

Zaskrbljenost je logična in razumljiva, panika in strah pa sta vseeno nepotrebna in prenagljena.

Koronavirus je resda neznanka, ampak kot pri vsakem virusu in vsaki bolezni do zdaj bo ostal neznanka le kratek čas. S paniko ne bomo naredili ničesar. Obstajajo načini, kako se zavarovati pred koronavirusom in - če smo že pri tem - tudi pred preostalimi vrstami gripe. Dosledno umivanje rok, redno zračenje prostorov in skrb za imunski sistem so trije preprosti ukrepi, ki jih lahko vsakdo izmed nas uresniči že danes.

KORONAVIRUS IN IMUNSKI SISTEM

Tako kot pri navadni gripi tudi pri koronavirusu obstaja lažja in hujša oblika bolezni. Natančne podatke sicer še zbirajo, saj gre za pojav nove bolezni, iz trenutnih podatkov pa lahko sklepamo, da bolezen v lažji obliki poteka pri približno 80 odstotkih okuženih, v težji obliki pa pri približno 20 odstotkih okuženih.

NIJZ opozarja, da se možnost prenosa virusa iz drugih držav povečuje. Število primerov se povečuje v Italiji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji in Španiji, prve primere pa so zaznali že tudi v Avstriji in na Hrvaškem. V Sloveniji okužbe za zdaj še niso potrjene, saj so znaki bolezni zelo podobni znakom klasične gripe. *vir: https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov *vir: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

Pri lažji obliki okužbo prebolimo kot vsako gripo, pri težji obliki pa je značilen pojav pljučnica. Prav tako je treba upoštevati, da je bila večina umrlih starejša in imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč in nasploh zelo oslabljen imunski sistem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje poroča, da zdravila in antibiotiki na virus ne učinkujejo. Edino, kar torej lahko naredimo, je, da okrepimo svoj imunski sistem. Načinov za to je več: redno gibanje, raznovrstna prehrana z veliko sadja in zelenjave, dovolj spanca.

A kaj, ko nam to v današnjih časih zelo slabo uspeva. Gibljemo se premalo, prehranjujemo se neredno, spimo pa tako ali tako le še po obrokih. Žal je zunanjih vplivov in dejavnikov preveč, da bi se lahko tega držali, zato je, žal, treba imunski sistem okrepiti tudi na druge načine. Eden izmed njih je CBD.

"Če poskrbimo za imunski sistem (ga ojačamo), bomo zmanjšali verjetnost okužbe in v primeru obolenja hitreje okrevali!"

IMUNSKI SISTEM IN CBD

Imunski sistem je obrambni mehanizem našega telesa, ki se bori proti različnim boleznim. Je varovalec našega sistema in močnejši ko je, manjša je verjetnost okužb, če pa se te že pojavijo, je okrevanje veliko hitrejše. Obstaja več načinov, kako ga okrepiti: zdrava prehrana, veliko gibanja, raznovrstna prehrana, kakovosten spanec, izogibanje stresu in seveda – ker nam to v večini primerov ne uspeva – prehranski dodatki, kot je tudi CBD smola.

Zakaj torej v tem primeru priporočamo ravno CBD smolo?

Zato, ker je CBD smola za okrepitev imunskega sistema kot naročena, saj so fitokanabinoidi v CBD skoraj identični endokanabinoidom v našem telesu, ki so znani kot varovalci imunskega sistema. Endokanabinoidi prek primarnega delovanja na živčni sistem vzpostavljajo komunikacijo med celicami, tkivi in organi ter skrbijo, da ne pride do preobremenitve celic. V osnovi to pomeni, da bomo z uživanjem CBD smole, še posebej v primeru bolezni in oslabljenega imunskega sistema, telesu dodajali nujno potrebne kanabinoide in s tem ojačali imunski sistem, zmanjšali verjetnost okužbe, okrevanje pa bo hitrejše.

CBD vsebuje fitokanabinoide, ki so skoraj identični endokanabinoidom v našem telesu. Ti so znani kot varovalci imunskega sistema. V primeru bolezni, stresa in obremenjenosti telo endokanabinoidov ne zmore proizvajati v zadostni količini, zaradi česar pride do oslabitve imunskega sistema in večje dovzetnosti za okužbe, med katere spadata tudi gripa in koronavirus.

CBD smola ni namenjena samo krepitvi imunskega sistema

CBD smola ima na telo, počutje in zdravje še ogromno dodatnih pozitivnih lastnosti. Številnih pozitivnih učinkov, ogromnega terapevtskega potenciala in študij, ki te navedbe potrjujejo, preprosto ne gre zanemariti.

Ena izmed najbolj znanih raziskav, opravljenih v Sloveniji, je pokazala učinkovitost CBD pri treh četrtinah pacientov z epilepsijo. Po uporabi CBD smole se jim je stanje izboljšalo za več kot polovico. Zanimivost, ki jo je treba omeniti, je, da pri rednem jemanju CBD smole opažajo izboljšanje do te mere, da se epileptični napadi sploh ne pojavljajo več.

Več o CBD smoli lahko preberete tudi na

Samo v Sloveniji je CBD smola pomagala že nešteto ljudem pri premagovanju težav, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen, osteoporoza, revmatizem, artritis, srčne bolezni, možganska kap, rak, diabetes, kožne bolezni, anksioznost, depresija, stres, bolečine, prebavne motnje, črevesne bolezni in še bi lahko naštevali.

Ponudnikov CBD smole je več. Katerega izbrati?

Priporočamo CBD smolo v pršilu Konopljin cvet, katere sestavine so pridelane iz konoplje, gojene izključno v Sloveniji (Gorenjska, Dolenjska, Primorska), in imajo vse certifikate GMP. Konoplja, iz katere so izdelki izdelani, ima BIO certifikat SI-EKO ter je redno testirana, da ne vsebuje težkih kovin, pesticidov in drugih škodljivih snovi. Na koncu proizvodnje še enkrat preverijo kakovost v neodvisnih in akreditiranih laboratorijih.

CBD smola v pršilu Konopljin cvet vsebuje kar 1000 miligramov CBD oz. 20 odstotkov več kot primerljivi izdelki, kar pomeni, da za isto ceno dobite več. Obenem je uporabna tako za uživanje kot za nego kože, hkrati pa je odmerjanje veliko preprostejše in natančnejše.

Bodite pazljivi: CBD pršilo in CBD smola v pršilu nista eno in isto. Praviloma se izraz CBD pršilo uporablja za CBD kapljice, ki jih lahko nanašate s pomočjo razpršila, ki pa vsebujejo manj CBD kot CBD smola.

Vsi izdelki Konopljin cvet so 100-odstotno naravni, pridobljeni s CO2 ekstrakcijo, in vsebujejo celoten spekter kanabinoidov. CBD smola je pridobljena iz prvovrstnih konopljinih vršičkov, ki so gojeni v Sloveniji (Dolenjska, Gorenjska in Prekmurje). Na ta način se lažje nadzoruje kakovost konoplje od gojenja do končnega izdelka.

Več informacij in možnost nakupa na

