Na Hrvaškem za koronavirusom zbolela še dva človeka #video

Na Hrvaškem so potrdili še dve okužbi z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Na Hrvaškem so danes potrdili dva nova primera okužbe z novim koronavirusom. Po besedah hrvaškega zdravstvenega ministra Vilija Beroša sta se s covid-19 okužila svojca predhodno obravnavanih bolnikov na Reki in v Zagrebu. Na novo okuženi bolnik, ki so ga hospitalizirali na Reki, je srednje starosti, medtem ko je za covid-19 v Zagrebu zbolel mlajši človek.