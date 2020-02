Zaradi suma na koronavirus ustavili križarko, na njej tudi dva Slovenca #video

Na slovenskem zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da so s potnikoma v stiku in da po prvih informacijah na ladji ni okužbe z novim koronavirusom.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da so s potnikoma v stiku in da po prvih informacijah na ladji ni okužbe z novim koronavirusom. Foto: Reuters

V Mehiki so zaradi suma okužbe z novim koronavirusom ustavili križarko s šest tisoč potniki, med katerimi sta tudi najmanj dva slovenska državljana. Omenjeni križarki niso dovolili vpluti v pristanišča na Jamajki in Kajmanskih otokih, ker naj bi bil eden od članov posadke okužen s covid-19. Na slovenskem zunanjem ministrstvu pojasnjujejo, da so s potnikoma v stiku in da po prvih informacijah na ladji ni okužbe z novim koronavirusom.