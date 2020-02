S koronavirusom se je okužila že drugič #video

Japonka, ki je delala kot turistična vodnica, je že drugič okužena s koronavirusum. To je prvi takšen primer na Japonskem, so sporočile zdravstvene oblasti. Primer naj bi bil dokaz, da ni nujno, da so okuženi po ozdravitvi imuni proti novi okužbi.

Žensko, ki je sredi januarja vodila skupino kitajskih turistov iz Wuhana, so zaradi bolezenskih znakov prvič testirali konec januarja. Več kot 40 let stara ženska iz Osake je bila hospitalizirana, nato pa so jo zaradi negativnih izvidov, odsotnosti bolezenskih znakov in dobrega počutja 6. februarja iz bolnišnice odpustili. Ves čas je bila doma, nosila je zaščitno masko, stikov z drugimi ljudmi pa naj ne bi imela, poroča The Guardian.

Zaradi bolečin v prsnem delu in vnetega grla je 19. februarja opravila ponovno testiranje, ki je potrdilo okužbo z virusom covid-19.

Infektolog z univerze v Osaki je pojasnil, da osebe, okužene s koronavirusom, razvijejo protitelesa, ki jih ščitijo pred ponovno okužbo. Če se protitelesa niso razvila, se oseba lahko ponovno okuži z istim virusom ali se virus v organizmu ponovno razvije. Simptomi bolezni so intenzivnejši, ko virus doseže pljuča.

Največji del okuženih prihaja z ladje

Na Japonskem so do danes zaznali 894 primerov okužb z virusom covid-19. Največji del okuženih predstavljajo potniki in člani posadke na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je bila 14 dni v karanteni v pristanišču Jokohama. Umrlo je sedem ljudi, od tega štirje z ladje, na kateri sta se okužila tudi dva slovenska potnika. Primer Japonke iz Osake naj ne bi bil v nikakršni povezavi z ladjo.

Z ladje so sicer danes začeli izpuščati člane posadke, ki bodo morali v novo 14-dnevno karanteno na kopnem na Japonskem. Članom posadke so dovolili oditi z ladje šele, ko so jo zapustili vsi potniki.

Več primerov dvakratne okužbe so sicer zaznali že na Kitajskem.