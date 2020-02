V Evropi se veča število okužb z novim koronavirusom. Žarišče ostaja Italija, kjer je okrog 400 okuženih in 12 smrtnih žrtev. O prvih primerih okužb poročajo iz Gruzije, Romunije, Norveške in Danske.

Gruzija je v sredo sporočila, da so prvi primer okužbe zabeležili v regiji Južni Kavkaz. V Romuniji se je z virusom koronavirusne bolezni okužil moški, ki je bil v stiku z italijanskim državljanom, ki je bil pretekli teden na obisku v Romuniji.

Norveške oblasti so v sredo sporočile, da so prvi primer novega koronavirusa v državi ugotovili pri moškem, ki se je pretekli teden vrnil iz Kitajske, poroča STA. Na Danskem pa se je z virusom sars-cov-2 okužil moški, ki je bil na smučanju na severu Italije. Tam je bil skupaj z ženo in sinom, ki pa sta imela teste na okužbo negativne.

Okužbe z novim koronavirusom so v Evropi poleg omenjenih držav do zdaj potrdili v Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Finskem, Švedskem, v Belgiji, Grčiji, Severni Makedoniji in Švici. V Sloveniji prvega potrjenega primera okužbe še nismo zabeležili.

Okužena tudi članica kabineta predsednika Lombardije

V Italiji, ki ostaja žarišče bolezni covid-19 v Evropi, so do zdaj okužbo potrdili pri približno 400 ljudeh. Med njimi je tudi članica kabineta predsednika Lombardije Attilia Fontane, ki je sporočil, da bo šel zaradi tega v samoizolacijo za dva tedna, ob stikih z drugimi ljudmi pa si bo nadel masko, poroča STA.

"Gre za osebo, s katero pogosto delam," je potem, ko so okužbo potrdili pri članici kabineta, sporočil Fontana in dodal, da so testirali vse preostale člane njegovega kabineta in tiste, ki se ukvarjajo s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, njihovi testi pa so bili vsi negativni.