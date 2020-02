UKC Ljubljana dobila 100 tisoč mask #foto

Osrednja slovenska bolnišnica je prejela donacijo 100 tisoč enoslojnih zaščitnih mask tipa 1 podjetja Labena. Zaščitne maske je prevzela Civilna zaščita UKC Ljubljana in bodo uporabljene, če z obstoječimi zalogami in s sprotnimi dobavami ne bo mogoče pokriti vseh potreb osrednje bolnišnice, so sporočili z UKC Ljubljana.

Kot je povedal direktor Labena Borut Čeh, z maskamiželijo omogočiti ustrezno pripravo na posebne okoliščine dela. "Zavedamo se, da smo proti virusu lahko uspešni le, če stopimo skupaj in vsak pomaga na področju, kjer deluje. Pred nami je skupni izziv, ki se ga moramo lotiti enotno in usklajeno," je povedal Čeh.

V UKC Ljubljana so včeraj do nadaljnjega prepovedali vse obiske hospitaliziranih bolnikov.

V UKC Ljubljana so postavili dva improvizirana šotora, ki bosta služila kot čakalnica in improvizirana ambulanta za odvzeme brisov tistim, ki bi lahko bili okuženi z novim koronavirusom. V naslednjih dneh pa načrtujejo postavitev kontejnerjev, kar bo bolj prijazno tako osebju kot bolnikom.

Navodila NIJZ za ravnanje zaposlenih v prometu ob sumu okužbe s koronavirusom

Potniki, ki prihajajo s tveganih področij in zanje obstaja sum na okužbo, naj se od ostalih umaknejo vsaj 1,5 metra. Prostore, v katerih so se zadrževali več kot 15 minut, je treba očistiti in razkužiti, je v navodili zapisal Nacioanlni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Foto: Reuters "Če se na zaposlene obrne potnik, pri katerem so se v 14 dneh po vrnitvi s Kitajske, vključno s Hongkongom in Macaom, ter Južne Koreje, Irana ali italijanskih dežel Lombardija, Benečija (Veneto), Emilija-Romanja in Piemont pojavili bolezenski znaki, kot so vročina in kašelj ali občutek težkega dihanja, svetujemo, da se ta presede v del vozila, kjer bo vsaj 1,5 metra oddaljen od ostalih potnikov," v navodilih piše Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), poroča STA.

NIJZ nadalje priporoča, naj tak potnik po telefonu kontaktira svojega izbranega zdravnika oz. zdravstveno službo in ob tem navede podatke o potovanju ter simptome, zdravnik pa bo podal nadaljnja navodila.

Prostor, kjer je bila sumljiva oseba, je potrebno očistiti z vodo in čistilnimi sredstvi

Prostore, v katerem se je oseba s sumom na bolezen zadrževala dlje časa, se očisti z vodo in čistilnimi sredstvi. Prostor je treba med čiščenjem zračiti, tekstil, kot so na primer zavese, pa oprati na temperaturi 60 stopinj Celzija in posušiti v sušilnem stroju ali ga prelikati. Nato je treba prostor razkužiti z 0,1-odstotno raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita, na primer z varikino, ali z razkužilom, ki vsebuje 70-odstotni alkohol.

Ker se področja, kjer se pojavlja virus spreminjajo, svetujejo redno spremljanje posodobljenih informacij na spletni strani NIJZ.