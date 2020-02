Koronavirus zagrenil življenje krimovkam: na dolgo pot kar z avtobusom

"Zaradi izrednih razmer, ki vladajo zaradi koronavirusa smo morali predvideno pot do Bresta prek letališča v Benetkah odpovedati. Na zahod Francije bodo rokometašice tako odpotovale z avtobusnim prevozom, pot pa se bo začela že v sredo, ob 18. uri," so sporočili z Galjevice.

Načrtovanje potovanja se je zapletlo

Uroš Bregar: Naša poglavitna cilja bosta zaustavitev Ane Gros in velika koncentracija v napadu, da se ne bo 'razbranila' Sandra Toft. Foto: Tamino Petelinšek/STA Rokometašice Krima Mercatorja bodo na predzadnji tekmi glavnega dela Delo EHF Lige prvakinj gostovale pri francoskemu Brestu. Za tekmo, ki se bo v soboto, 29. februarja začela ob 15. uri, pa bodo prepotovale skoraj 1.900 kilometrov dolgo pot. "Načrtovanje potovanja se je zaradi izbruha koronavirusa v zadnjem trenutku precej zapletlo. Namesto predvidene letalske poti prek Benetk, so Tigrice že v sredo sedle na avtobus. Po ponedeljkovi domači tekmi proti Krki, so ljubljanske rokometašice za pripravo na naslednjega evropskega nasprotnika imele le en dan časa," so še sporočili iz kluba.

Glavni trener ljubljanske zasedbe Uroš Bregar francosko ekipo vidi kot najbolj stabilno ekipo te sezone lige prvakinj. V dvoboju za prvo mesto skupine II so na uvodni tekmi remizirale proti evropskim prvakinjam iz Györa (27:27), zmaga pa se jim je izmuznila tudi v drugo, tokrat na domačem terenu (28:29). Na gostovanju v Ljubljani je blestela Ana Gros, ki je za zmago svoje ekipe, bilo je 29:25, dosegla deset zadetkov.

Četrto mesto je dosegljivo

Krimovke nekaterim zdravstvenim težavam in mladosti ekipe navkljub odlično konkurirajo bogatejšim in močnejšim ekipam. Po spodrsljaju proti Valcei (15:31), so proti Brestu izgubile za le štiri zadetke (25:29), še teden dni kasneje pa so pošteno namučile še črnogorsko Budućnost (28:30). Po trilerju na zadnji tekmi proti Valcei pa smo na Kodeljevem dočakali delitev točk (28:28).

Po delitvi točk je četrto mesto, ki še vodi med osmerico najboljših evropskih ekip, dosegljivo za vse tri kandidate. V najboljšem položaju je Valcea s petimi točkami, Tigrice s tremi morajo na zadnjih dveh tekmah doseči vsaj tri točke. Najslabše kaže švedskemu Sävehofu, ki ima na svojem kontu dve točki.

"Čas na avtobusu bomo izkoristili za video analizo"

Alja Varagić: Punce smo navajene na dolga potovanja in se hitro prilagodimo razmeram. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Po zelo dobri predstavi proti Valcei, lahko naslednji evropski tekmi čakamo z velikim optimizmom. Zaradi spremembe nas čaka zelo dolga pot, zato ne vem ali bomo v petek že lahko organizirali trening. Naša poglavitna cilja bosta zaustavitev Ane Gros in velika koncentracija v napadu, da se ne bo 'razbranila' Sandra Toft. Na Kodeljevem smo dokazali, da se lahko zoperstavimo tako močni ekipi, a seveda bomo morali popraviti napake tako v napadu, kot tudi v obrambi," je prepričan Bregar.

"Glede na vse razmere, ki se dogajajo v zadnjih dneh, smo na pot odšle z avtobusom, kar nas postavlja v težak položaj. Namesto celega tedna priprav in kratkega leta, nas tako čaka precej daljše potovanje, a punce smo navajene na dolga potovanja in se hitro prilagodimo razmeram. Čas na avtobusu bomo izkoristili za video analizo, vzdušje v ekipi ostaja dobro in tekme se vse zelo veselimo. Mislim, da vsako tekmo odigramo bolje in verjamem, da lahko tudi v soboto igramo še bolje, kot smo nazadnje proti Valcei," pa je povedala Alja Varagić, desna zunanja igralka Krima Mercatorja.

