Med najboljšimi 100 na teniški lestvici spet dve Slovenki

Na najnovejši svetovni teniški lestvici WTA sta v prvi stoterici spet dve Slovenki. V klub prvih 100 igralk na svetu se je vrnila Kaja Juvan, leta 2022 že 58. igralka na svetu, ki je pridobila pet mest in je s 97. spet slovenska številka 1. V prvi stoterici je tudi Veronika Erjavec, ki je ubranila najboljšo uvrstitev kariere ter ostaja 98.

Kaja Juvan je nazadnje zmagala v prvem krogu turnirja WTA 250 v kitajskem Jiujiangu. V uvodnem krogu je premagala Američanko Claire Liu, v nadaljevanju turnirja pa nato izgubila proti Američanki Alycii Parks. Uvrstitev v drugi krog ji je prinesla skok po lestvici.

Na Kitajskem je nastopila tudi Veronika Erjavec, ki pa je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu.

Tamara Zidanšek, ki je turnirsko sezono predčasno končala, je izgubila šest mest in je po novem 164.

Na vrhu lestvice ni sprememb v primerjavi s prejšnjo. Na prvem mestu je Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Medtem ko najboljše igralke nastopajo na finalnem turnirju sezone WTA v Rijadu, pa Slovenke od 14. do 16. novembra čaka nastop v pokalu BJK.

Za slovensko žensko reprezentanco bodo v Indiji nastopile Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Lestvica WTA (3. november): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9870 točk 2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8195 3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6563 4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 5887 5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 5183 6. (6) Jelena Ribakina (Kaz) 4350 7. (7) Madison Keys (ZDA) 4335 8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4325 9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4319 10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3375 ... 97.(102) Kaja Juvan (Slo) 770 98. (98) Veronika Erjavec (Slo) 760 164.(158) Tamara Zidanšek (Slo) 445 308.(304) Dalila Jakupović (Slo) 214 ...

