Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
10.40

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Lestvica WTA Kaja Juvan Veronika Erjavec

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 10.40

50 minut

Lestvica WTA

Med najboljšimi 100 na teniški lestvici spet dve Slovenki

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kaja Juvan | Kaja Juvan je spet med prvo stoterico najboljših teniških igralk na svetu. | Foto Aleš Fevžer

Kaja Juvan je spet med prvo stoterico najboljših teniških igralk na svetu.

Foto: Aleš Fevžer

Na najnovejši svetovni teniški lestvici WTA sta v prvi stoterici spet dve Slovenki. V klub prvih 100 igralk na svetu se je vrnila Kaja Juvan, leta 2022 že 58. igralka na svetu, ki je pridobila pet mest in je s 97. spet slovenska številka 1. V prvi stoterici je tudi Veronika Erjavec, ki je ubranila najboljšo uvrstitev kariere ter ostaja 98.

Kaja Juvan je nazadnje zmagala v prvem krogu turnirja WTA 250 v kitajskem Jiujiangu. V uvodnem krogu je premagala Američanko Claire Liu, v nadaljevanju turnirja pa nato izgubila proti Američanki Alycii Parks. Uvrstitev v drugi krog ji je prinesla skok po lestvici.

Na Kitajskem je nastopila tudi Veronika Erjavec, ki pa je izpadla v prvem krogu turnirja WTA 250 v Hongkongu.

Tamara Zidanšek, ki je turnirsko sezono predčasno končala, je izgubila šest mest in je po novem 164.

Na vrhu lestvice ni sprememb v primerjavi s prejšnjo. Na prvem mestu je Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Medtem ko najboljše igralke nastopajo na finalnem turnirju sezone WTA v Rijadu, pa Slovenke od 14. do 16. novembra čaka nastop v pokalu BJK.

Za slovensko žensko reprezentanco bodo v Indiji nastopile Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović in Nika Radišić.

Lestvica WTA (3. november):

  1.  (1) Arina Sabalenka (Blr)            9870 točk

  2.  (2) Iga Swiatek (Pol)                8195

  3.  (3) Coco Gauff (ZDA)                 6563

  4.  (4) Amanda Anisimova (ZDA)           5887

  5.  (5) Jessica Pegula (ZDA)             5183

  6.  (6) Jelena Ribakina (Kaz)            4350

  7.  (7) Madison Keys (ZDA)               4335

  8.  (8) Jasmine Paolini (Ita)            4325

  9.  (9) Mira Andrejeva (Rus)             4319

 10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus)    3375

...

 97.(102) Kaja Juvan (Slo)                  770

 98. (98) Veronika Erjavec (Slo)            760

164.(158) Tamara Zidanšek (Slo)             445

308.(304) Dalila Jakupović (Slo)            214

...

Preberite še:

Lestvica WTA Kaja Juvan Veronika Erjavec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.