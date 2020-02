Italijanska golfista v karanteni zaradi suma okužbe s koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Edoardo Molinari bo z rojakom v karanteni do predvidoma naslednje srede. Foto: Getty Images

Italijanska golfista Edoardo Molinari in Lorenzo Gagli sta v Omanu v karanteni zaradi suma okužbe s koronavirusom. Oba sta morala odpovedati sodelovanje na odprtem prvenstvu Omana, ki se bo začelo danes.

Gagli je po poročanju italijanskih medijev, ki jih povzemajo tuje agencije, kazal simptome gripe, zato so ga skupaj s sicer zdravim sostanovalcem na turnirju Molinarjem izolirali od ostalih.

"Gre za nerazumljivo odločitev," je medijem dejal Gagli. "Če obstaja sum na širjenje okužbe, bi morali izolirati na ducat golfistov ter odpovedati turnir," je še pristavil. Turnirja za zdaj še niso odpovedali.

Molinari in Gagli sicer prihajata iz Torina oziroma Firenc, ki sta del območij pod posebnim nadzorom v Italiji, kjer so doslej zabeležili 400 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom ter 12 smrtnih primerov.

V karanteni bodo oba italijanska golfista zadržali predvidoma do naslednje srede. "Natančno spremljamo položaj. Seveda gre za pretirano previdnost organizatorjev zaradi vročine golfista," je dejal Marco Durante, vodja profesionalnega oddelka Italijanske zveze za golf.

"Ne gre za nikakršne znake širjenja bolezni, kaj šele koronavirusa. Upamo, da bo nesporazum kmalu razčiščen," je še dejal Durante.

V Italiji so že prestavili številne športne dogodke ali omejili dostop navijačev na športne dogodke na prostem. Na Irskem pa so odpovedali pomemben obračun v ragbiju v okviru tekmovanja šestih narodov med Irsko in Italijo, ki bi moral biti 7. marca.

