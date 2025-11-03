Gradbeni inšpektorji so med letošnjo akcijo nadzora med drugim odkrili pet nelegalnih objektov, za katere so odredili takojšnje prenehanje gradnje in določili rok za odstranitev. V drugih primerih so izdali odločbe za odpravo nepravilnosti, ki so se nanašale predvsem na ograditev in označitev gradbišč, zavarovanje gradbenih jam ter dokumentacijo.

Kot je danes sporočil Inšpektorat RS za naravne vire in prostor, je gradbena inšpekcija v usmerjeni akciji nadzora na gradbiščih in nad delom udeležencev pri gradnji objektov, ki jo je izvedla med 6. februarjem in 1. septembrom, izvedla 165 pregledov. Uvedla je 109 upravnih inšpekcijskih postopkov ter dva prekrškovna postopka.

Do 22. septembra je bilo zaključenih 52 postopkov, v katerih so ugotovili 15 nepravilnosti, v preostalih 57 primerih postopki še potekajo. V petih primerih so bili zavezanci zaradi blažjih nepravilnosti opozorjeni in so prejeli rok za odpravo pomanjkljivosti.

Gradbeni inšpektorji so med izvajanjem akcije odkrili tudi pet nelegalnih objektov, pri katerih je bilo odrejeno takojšnje prenehanje gradnje ter določen rok za njihovo odstranitev.

V drugih primerih so bile izdane odločbe za odpravo nepravilnosti, ki so se nanašale predvsem na pomanjkljivo ograditev in označitev gradbišč, nezadostno zavarovanje gradbenih jam ter manjkajočo strokovno dokumentacijo, kot so geomehanska poročila in načrti sanacije poškodovanih terenov.

Hujših nepravilnosti pri izvajanju gradbenih del niso zaznali

V okviru akcije so skupaj z Inšpekcijo za sevalno in jedrsko varnost opravili tudi ogled gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini. Nepravilnosti niso ugotovili, zato je bil postopek 30. julija ustavljen.

"Rezultati akcije so pokazali, da številna gradbišča v začetni fazi nadzora niso bila ustrezno označena ali ograjena, kot to zahteva pravilnik o gradbiščih. Večina pomanjkljivosti je bila odpravljena že med samim nadzorom. Akcija je tako dosegla svoj namen. Prisotnost gradbenih inšpektorjev je pomembno prispevala k večji varnosti na gradbiščih. Ob tem je pomembno dodati, da hujših nepravilnosti pri izvajanju gradbenih del gradbeni inšpektorji niso zaznali," so strnili na inšpektoratu.