Popolna prepoved obiskov v UKC Ljubljana, vseh 59 testov negativnih

Do nadaljnjega so prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov v UKC Ljubljana. Vstop v urgentni blok je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo. Obiskovalci naj ob vstopu upoštevajo navodila zdravstvenega osebja in varnostne službe, so še sporočili iz UKC Ljubljana.

V Sloveniji so doslej opravili 59 testov na novi koronavirus. Do 12. ure so bili vsi negativni, je objavila vlada na Twitterju.

Tudi druge bolnišnice po državi ukinjajo obiske

Obiske so z današnjim dnem prepovedali tudi v jeseniški in celjski bolnišnici ter UKC Maribor, kjer so tak ukrep sprejeli že v ponedeljek. "Omenjene ukrepe izvajamo izključno z namenom preprečitve oz. upočasnitve možnega širjenja okužbe in s tem omogočanje normalnega in varnega delovanja bolnišnice. Strah in panika nista potrebna, previdnostni ukrepi pa," sporočajo iz jeseniške bolnišnice.

Paciente, ki so naročeni na pregled v jeseniški bolnišnici in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih 10 dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija koronavirusa, pozivajo, da ne hodijo v bolnišnico, ampak naj pokličejo na telefonsko številko 051 668 651 in prejeli bodo nov datum za pregled.

Obiske je prepovedala tudi bolnišnica za ginekologijo in porodništvo v Kranju in sicer na vseh oddelkih.

Zdravniška zbornica predlaga vstopne točke za koronavirus

V Zdravniški zbornici Slovenije so kritični do načrta za vzpostavitev 55 vstopnih točk na primarni ravni za primer epidemije novega koronavirusa. Taka rešitev bi po njihovem vodila v nenadzorovano širjenje bolezni med pacienti in zdravstvenimi delavci. Predlagajo, da se vstopne točke organizirajo na območnih enotah NIJZ.

Vzpostavitev 55 vstopnih točk na primarni ravni v okviru enot nujne medicinske pomoči, kar načrtuje ministrstvo za zdravje, je po mnenju zbornice neustrezna. Prepričani so, da bi organizacija regijskih vstopnih točk na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), torej zunaj prostorov zdravstvenih domov in enot nujne medicinske pomoči, zagotovila maksimalno preventivno zamejitev širjenja novega koronavirusa.