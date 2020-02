Prva primera koronavirusa tudi v Alžiriji in Braziliji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Epidemija novega koronavirusa se še naprej širi po svetu; o prvem primeru okužbe tako poročajo iz Alžirije in Brazilije. V Južni Koreji je število okužb preseglo tisoč primerov, med njimi je tudi prvi ameriški vojak.

V Braziliji so v torek potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, kar bi lahko bil tudi prvi potrjeni primer v Južni Ameriki. Po poročanju brazilskih medijev so okužbo potrdili pri 61-letniku iz Sao Paula, ki je bil med 9. in 21. februarjem na severu Italije. Trenutno naj bi bil v izolaciji na svojem domu, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

O prvem primeru okužbe z virusom poročajo tudi iz Alžirije, kar je hkrati tudi prva potrjena okužba z virusom v kateri od držav severne Afrike. Alžirski minister za zdravje Abderrahmane Benbouzid je sporočil, da gre za Italijana, ki je 17. februarja pripotoval v državo.

V Južni Koreji so danes zabeležili 169 novih okužb z virusom, tako da se je do sedaj v državi skupno z novim koronavirusom okužilo 1146 ljudi, kar je največ izven Kitajske. Zaradi bolezni covid-19 je doslej v Južni Koreji umrlo 11 ljudi, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Potrjena okužba ameriškega vojaka v Južni Koreji

Vojska ZDA je ob tem sporočila, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri ameriškem vojaku. 23-letni vojak je prvi primer okužbe z virusom med približno 28.500 ameriškimi vojaki v Južni Koreji. Vojak z vojaškega oporišča Camp Carroll, ki je 30 kilometrov severno od mesta Daegu, je trenutno v samoizolaciji na svojem domu, piše STA.

Na Kitajskem, od koder se je virus začel širiti po svetu, je novi koronavirus po zadnjih podatkih zahteval 2.715 smrtnih žrtev, doslej pa se je okužilo več kot 78.000 ljudi. V sredo so na Kitajskem zabeležili 52 novih smrtnih žrtev, kar je najmanj v zadnjih treh tednih. Izven žarišča bolezni v provinci Hubei ob tem niso zabeležili nobenega smrtnega primera.

Virus je tudi dosegel Evropo, kjer so največ okužb zabeležili v Italiji. Po zadnjih podatkih je umrlo 11 ljudi.

V Avstriji so v torek potrdili dve okužbi; med drugim pri 24-letni receptorki iz Italije, ki je zaposlena v enem od hotelov v Innsbrucku. Hotel so v četrtek zvečer po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA zaprli. O tem, ali bodo za hotel razglasili karanteno, še odločajo.