Virus je smešen, obstaja le na Facebooku. Ne potrebujemo ne mask ne jemanja brisov. Ženske so pred njim zaščitene zaradi hormona estrogena in gredo lahko brez zadržkov po nakupih v Italijo. To je le nekaj trditev, s katerimi je na tiskovni konferenci, ki jo je sklical srbski predsednik, postregel pulmolog dr. Nestorović.

"Ne morem verjeti, da se narod, ki je preživel sankcije, bombardiranje in vse mogoče maltretiranje, boji najbolj smešnega virusa v zgodovini človeštva, ki obstaja na Facebooku," v zgornjem videoposnetku pove srbski pulmolog Branimir Nestorović. In dodaja, da je koronavirus naravnost smešen in da zanj ne potrebujemo ne mask ne testiranj.

Medtem ko je koronavirus v tujini še vedno na pohodu in Slovenci še vedno zadržujemo dih ter čakamo, ali nas bo bolezen obšla in ali bomo imeli tudi pri nas potrjene primere okužb, je skušal srbsko javnost pomiriti eden od tamkajšnjih zdravnikov. In to na precej nenavaden način.

Pulmolog Branimir Nestorović z Univerzitetne otroške klinike Tiršova se je udeležil tiskovne konference, ki jo je sklical srbski predsednik Aleksandar Vučić, na njej pa stresal precej drzne, skorajda bizarne trditve, ki so šokirale še srbske medije.

Bolj stand-up komedija kot nagovor zdravnika

"Na tiskovni konferenci, ki jo je sklical srbski predsednik Aleksandar Vučić in ki je bolj spominjala na stand up nastop kot na nagovor medicinskega strokovnjaka, je zdravnik takoj na začetku pojasnil, da ni tam zato, ker bi se pridružil Vučićevi stranki, potem pa je, medtem ko je komaj zadrževal smeh, začel naštevati, zakaj misli, da koronavirus ne predstavlja nobene nevarnosti," je zapisal Jutarnji List.

Poleg tega, da je virus naravnost smešen in da obstaja predvsem na družbenih omrežjih, je še izjavil, da sam ne vidi nobene potrebe po tem, da se naroča nove maske in pripomočke za odvzem brisov.

"Na tem sestanku sem bil proti naročanju mask in testov. To se mi zdi popolnoma nesmiselno. Ker če ne bi imeli testov, ne bi vedeli za epidemijo. Kar se ve, pa je to, da virulenca virusa pada, kar pomeni, da je virus vse bolj oslabljen, pa že tako ali tako je šibek," je na precej nenavaden način skušal pomiriti srbsko javnost.

Ženske ščiti estrogen, nakupi v Italiji vabijo

In kot da že vse to ni bilo dovolj, je šel v svojih drznih izjavah še korak dlje. Razkril je mnenje, da ženske pred okužbo ščitijo hormoni in da se v Italiji obetajo nori popusti, kar bi morale pripadnice nežnejšega spola izkoristiti.

"Ženske pred koronavorusom ščiti estrogen. Imajo zelo blago obliko bolezni in praktično zaradi virusa ne umirajo. Tako da, kar zadeva ženske, greste lahko brez zadržkov po nakupih v Italijo. Slišim, da bodo veliki popusti, glede na to, da živa duša noče zdaj tja," je še dodal.

