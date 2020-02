Danes dan D? Koronavirus lahko prepreči avtosalon v Ženevi.

Danes naj bi padla odločitev, ali bodo prihodnji teden sploh začeli avtomobilski salon v Ženevi, najpomembnejši tovrstni dogodek v Evropi. Vzrok je kajpak v koronavirusu, za katerim je v Švici do zdaj obolelo šest oseb. Organizatorji so do zdaj vztrajali, da bodo ob vseh preventivnih ukrepih izpeljali.

Koronavirus je že povzročil za odpoved svetovnega kongresa mobilnosti v Barceloni in odpoved avtomobilskega salona v Pekingu. Pet pred dvanajsto je negotova tudi usodna avtomobilskega salona v Ženevi, ki je globalno najpomembnejši tovrstni dogodek v Evropi. Organizatorji so sporočili, da bodo danes v petek sporočili dokončno odločitev o usodi dogodka ob ženevskem jezeru, ki se sicer v torek in sredo začenja z novinarskimi dnevi. Prihodnji četrtek bi se morala vrata razstavišča Palaexpo odpreti tudi za javnost.

Šest primerov koronavirusa v Švici: organizatorji salona čakajo napotke zdravstvenih organizacij

Švicarske oblasti so včeraj potrdile že šest primero koronavirusa v Švici, eden od obolelih pa prihaja prav iz okolice Ženeve. Švica je trenutno razglasila rumeni alarm, ki omogoča sicer nemoteno vsakdanje življenje, a novi odkriti primeri bi bili lahko povod za rdeči alarm.

Organizatorji salona so včeraj zvečer napovedali, da bodo danes še enkrat ocenili celoten položaj glede izvedbe prireditve. Pri tem so v neposrednem kontaktu z švicarsko zdravstveno organizacijo, ki tudi daje ključne napotke glede izvedbe javnih dogodkov. Med udeleženci salona so novinarji in predstavniki znamk z vseh celin, kar prinaša iz vidika virusa precejšnje tveganje za nadaljnjo širitev. Organizatorji so sicer napovedali številne preventivne ukrepe in napotke obiskovalcem.

Udeležba bo v vsakem primeru močno okrnjena

Ženevski avtomobilski salon je bil že tako deležen odpovedi številnih proizvajalcev, zaradi koronavirusa pa bodo tudi obstoječi razstavitelji zdaj močno skrčili število svojih predstavnikov na razstavišču. V Ženevo tako ne bo odpotoval predsednik Ferrarija Louis Camilleri, prav tako ne predstavniki Bremba – ti imajo sedež v Lombardiji, ki je bila do zdaj eno osrednjih žarišč izbruha koronavirusa. Udeležbo je odpovedal Harman, neuradno tudi kitajski proizvajalec z evropskimi apetit Byton.