Tovornjaki zaradi koronavirusa na mejnem prehodu čakajo več ur #video

Zaradi kontrolnih pregledov zaradi koronavirusa prihaja do daljših zastojev na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona tovornih vozil je na odstavnem pasu dolga šest kilometrov. Čakalna doba za tovorna vozila na izstopu Obrežje je tako več kot šest ur.

V teh dneh so na Hrvaškem potrdili že tretji primer okužbe z novim koronavirusom, zato so na hrvaški strani mejnih prehodov postavili dodatno kontrolo, zaradi česar prihaja do večkilometrskega zastoja za tovorna vozila. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za izstop iz Slovenije okoli šest ur.

Foto: Tomaž Bratož

