Hrvaški Elon Musk: "Jeb … to histerijo!"

Delovni utrip na razstavišču Palexpo v Ženevi. Foto: Reuters Včerajšnja odpoved avtomobilskega salona v Ženevi, ki je največji tovrstni dogodek v Evropi, močno odmeva v vsej avtomobilski industriji. Švicarsko zdravstveno ministrstvo je po več kot ducatu potrjenih primerov okužbe s koronavirusom covid-19 izdalo odlok, ki vsaj do 15. marca prepoveduje organizacijo dogodkov z več kot tisoč udeleženimi.

Ženevski avtomobilski salon je tako dobil neposredno rdečo luč. Razstavišče bi sicer morali v torek odpreti za novinarske dneve, v četrtek pa bi odprli tudi vrata za javnost. Lani je salon obiskalo več kot 660 tisoč ljudi.

The 90th edition of the GIMS will now finally not take place. This is an injonction of the Federal Council of 28 February 2020 that no events with more than 1,000 people are allowed to take place until 15 March 2020.

— GIMS Swiss (@GimsSwiss) February 28, 2020

Odpoved zaradi "višje sile", odškodnin ne bo

Čeprav nekaj večjih proizvajalcev udeležba v Ženevi tudi sicer ni zanimala in smo mnoge novosti dejansko že videli (nekatere tudi v živo), je škoda za avtomobilsko industrijo velika. Proizvajalci so v razstavne prostore vložili več milijonov evrov, v tem času so tudi zelo draga prenočišča v ženevskih hotelih, potrebne so letalske vozovnice, prevoz avtomobilov in podobno.

Ker je odpoved prireditve nastala zaradi "višje sile" in je bila posledica odločitve švicarskega zdravstvenega ministrstva, ne pa organizatorjev oziroma upraviteljev razstavišča Palexpo, nihče tudi ni upravičen do odškodnine. Izjema so le obiskovalci, ki so vnaprej kupili vstopnice. Tem bodo denar povrnili.

Prvi odziv Mateja Rimca na odpoved ženevskega avtomobilskega salona.

"Vsi smo pričakovali odločitev, a vseeno smo morali narediti vse, kot da bo salon izpeljan. Proti Ženevi peljemo tri svoje avtomobile, uredili smo že razstavni prostor, vstopnice in prenočišča za 40 ljudi. Strošek je znašal več sto tisoč evrov, zdaj pa je šlo vse v nič. Jeb … to histerijo!" je na Facebooku zapisal Rimac. Zelo burno se je na odpoved odzval, predsednik hrvaške družbe Rimac Automobili. V torek bi morali razkriti serijski električni super športnik concept 2. Lani so na istem mestu razkrili koncept, in sicer ob živi glasbi dueta 2Cellos. Njihovo razkritje je bilo med najbolj odmevnimi."Vsi smo pričakovali odločitev, a vseeno smo morali narediti vse, kot da bo salon izpeljan. Proti Ženevi peljemo tri svoje avtomobile, uredili smo že razstavni prostor, vstopnice in prenočišča za 40 ljudi. Strošek je znašal več sto tisoč evrov, zdaj pa je šlo vse v nič. Jeb … to histerijo!" je na Facebooku zapisal Rimac.

Na začetku naslednjega tedna bodo proizvajalci na različne načine svoje novosti vseeno predstavili. Foto: Reuters

Tveganje je bilo preveliko, proizvajalci večinoma podpirajo odločitev

Odpoved salona je bila zelo pozna, saj so bili organizatorji še pred nekaj dnevi optimistični glede nemotenega poteka dogodka. Neuradno naj bi celo nekateri proizvajalci pritiskali na odpoved salona, ki bi v vsakem primeru potekal v okrnjeni obliki. V danem položaju je bilo v zadnjih dneh vse bolj očitno, da z zbiranjem gostov s celega sveta na natrpanem ženevskem razstavišču ne bodo tvegali.

Namesto v živo se premiere selijo na internet

Na začetku naslednjega tedna bodo proizvajalci na različne načine svoje novosti vseeno predstavili. BMW in Mercedes-Benz sta že napovedala spletni prenos razkritja konceptov BMW i4 in prenovljenega razreda prek interneta. Audi bo prav tako izkoristil digitalne kanale za razkritje audija A3 sportback in audija e-trona S, internet bodo uporabili tudi pri Volkswagnu.

Francoski DS, ki je del koncerna PSA Peugeot Citroen, namerava v bližini Pariza izpeljati ločen dogodek in ponuditi pogovore s predstavniki znamke prek telefona. Ferrari ne bo organiziral nadomestnih predstavitev, tudi koncern Fiat Chrysler, po poročanju Reutersa, nima alternativnih scenarijev. Trenutno še iščejo najbolj primeren način za razkritje električnega fiata 500.

Jubilejne, 90. izvedbe ženevskega avtomobilskega salona, torej ne bo in šele v naslednjih mesecih se bodo pokazale razsežnosti včerajšnje odpovedi. To se navsezadnje dogaja v času padca prodaje novih avtomobilov v Evropi in tudi vse manjšega zanimanja proizvajalcev za (drage) udeležbe na tovrstnih dogodkih.