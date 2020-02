Eksplozija koronavirusa v Južni Koreji

V Južni Koreji so zabeležili največji porast v številu okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. V petek so potrdili 594 novih primerov, poročajo tuje tiskovne agencije. Skupno se je tako v tej državi z novim koronavirusom po podatkih tamkajšnjih oblasti okužilo 2931 ljudi, umrlo jih je 17.

Južna Koreja je sicer država z največjim številom potrjenih okužb z novim koronavirusom zunaj Kitajske, kjer se je izbruh začel.

Strah pred svetovno pandemijo

Koronavirus je najbolj usoden za starejše ljudi in posameznike, ki imajo tudi sicer zdravstvene težave, a znanstveniki opozarjajo, da bi nenadzorovano širjenje bolezni lahko ogrozilo milijone prebivalcev. Foto: Getty Images

Voditelj sosednje Severne Koreje Kim Jong-un je visoke predstavnike svoje države posvaril pred resnimi posledicami, če jim ne bo uspelo preprečiti širjenja novega koronavirusa v njihovo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obubožana Severna Koreja s šibkim zdravstvenim sistemom je sicer že zaprla svoje meje, da bi preprečila prenos virusa iz Južne Koreje ali Kitajske.

Po svetu je sicer za boleznijo covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, do zdaj umrlo več kot 2900 ljudi, okužilo se jih je več kot 85 tisoč, med njimi večina na Kitajskem. Virus se širi po svetu. V zadnjih 24 urah so po poročanju AFP prve primere zabeležili v devetih državah, od Azerbajdžana in Mehike do Nove Zelandije.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je globalno tveganje širjenja novega koronavirusa v petek povišala na najvišjo raven. Tveganje je tako označila za zelo visoko. Prvi mož organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da je nenehno povečevanje števila primerov in prizadetih držav v zadnjih nekaj dneh skrb vzbujajoče.

Povedal je še, da organizacija za zdaj nima dokazov, da se virus prosto širi. "Dokler je tako, njegovo širjenje še vedno lahko zajezimo," je poudaril in dodal, da je za zajezitev ključno prekiniti verigo prenašanja bolezni.