Izjemni Pogačar "vrgel kolo" za etapno zmago na "domači" dirki #video

That's very awkward 😳



Alexey Lutsenko celebrates... but it's Tadej Pogacar who steals the Stage Five win



🚴‍♂️ Watch the #UAETour LIVE now

📺 Eurosport 1

📱💻🖥 Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/4FxHwgbofZ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 27, 2020

Odločitev o zmagovalcu 162 kilometrov dolge, pretežno ravninske etape s ciljnim vzponom na Jebel Hafeet je, kot je bilo pričakovati, padla v zadnjih kilometrih, ko so najboljši ujeli ubežnike, med katerimi je najdlje vztrajal Britanec James Knox iz moštva Deceuninck - Quick Step.

What a finish!😱



Tadej Pogačar takes the win on top of Jebel Hafeet after an incredible final sprint to the line.



🚴‍♂️Avg Speed: 42.0 km/h

💨Max Speed: 56.5 km/h

⚡️Avg Power: 820 W

🦵Power-to-weight: 12.42 W/kg

💥Max Power: 1130 W

🌪️Avg Cadence: 106 rpm

______________

🇦🇪 #UAETour pic.twitter.com/c6qUXb3FaB — Velon CC (@VelonCC) February 27, 2020

Takrat se je na čelo glavnine postavilo Pogačarjevo moštvo UAE Emirates in poskušalo streti vodilnega v skupnem seštevku Adama Yatesa iz moštva Mitchelton Scott, ki pa se ni pustil zmesti.

Close finish, but today it is a second place for our team. However, @AlexeyLutsenko3 did a great ride today and after this stage the Kazakh champion is still third in GC. #UAETour #AstanaProTeam pic.twitter.com/IqFuBLx8dk — Astana Pro Team (@AstanaTeam) February 27, 2020

Pogačar izstrelil kar šest nabojev

V boju za etapno zmago je Pogačar, ki je etapo odpeljal s povprečno hitrostjo 42.467 kilometrov na uro, napadel kar šestkrat, a se sprva ni mogel otresti Britanca ter treh zasledovalcev, Kazahstanca Alekseja Lucenka (Astana), Francoza Davida Gauduja (Groupama FDJ) in Rusa Ilnurja Zakarina (CCC Team).

Dva kilometra pred koncem etape je močno napadel Yates, njegovemu tempu pa je lahko sledil le Pogačar.

Ker nista mogla najti skupnega jezika, se je za etapno zmago udarilo pet kolesarjev, največ moči pa je v zadnjih metrih etape pokazal prav Slovenec, ki je po desni strani prehitel Lucenka.

Po tekmi je priznal, da je šprint začel prehitro, pri tem pa ga je po notranji strani prehitel Lucenko. Pogačar je v zadnjem trenutku kolo "vrgel" v cilj in pridobil nekaj centimetrov.

"Zelo sem vesel zmage," je priznal slovenski kolesar, ki je z izjemnimi predstavami v lanski sezoni nase opozoril tudi širšo športno javnost. "Super je dobiti etapo, sploh ker gre za enega od največjih ciljev naše ekipe v tej sezoni. To je res neverjetno," je povedal v cilju.

Foto: Arhiv organizatorja

Yates ostaja v rdečem

Yates je zadržal rdečo majico vodilnega, Pogačar je z zaostankom minute in sekunde na drugem mestu, tretje mesto pa je obdržal Lucenko, ki zaostaja minuto in 33 sekund.

Britanec si je majico vodilnega zagotovil v 3. etapi, ki se je tako kot današnja končala z 10,8 kilometra dolgim vzponom na Jebel Hafeet.

Zadnji dve etapi sta ravninski, kar pomeni, da se bodo za zmago najverjetneje udarili šprinterji, večjih sprememb v skupnem seštevku pa najverjetneje ne bo.