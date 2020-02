Groenewegnu 4. etapa, Mezgec prehitro začel sprint

Še najbolj sta se mu v sprintu približala Kolumbijec Fernando Gaviria in Nemec Pascal Ackermann. Za njimi so se uvrstili Irec Sam Bennett ter Avstralca Caleb Ewan in Kaden Groves. Za Groenewegna je bila to 53. zmaga v karieri in tretja letošnja.

"Taka zmaga je nekaj posebnega. Tu so vsi najboljši sprinterji na svetu, premagati vse, pomeni, da si dober. V prvi etapi pred sprintom nisem imel najboljšega položaja, a sem vseeno videl, da sem hiter. Danes je bilo drugače. V zadnji zavoj sem prišel na odličnem položaju, nato pa ga tudi izkoristil. Seveda imajo za vse to zasluge tudi moštveni kolegi, opravili so odličen posel," je bil na cilju zadovoljen 26-letni zmagovalec.

Slovenski sprinterski specialist Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je na zaključno ravnino prišel na prvem položaju, spet prvi tudi začel sprint, a ni zdržal do konca, v cilj pa prišel tik za najboljšo deseterico.

V skupnem seštevku na vrhu ni prišlo do sprememb, Britanec Adam Yates (Mitchelton-Scott) ima še naprej minuto in sedem sekund prednosti pred Slovencem Tadejem Pogačarjem.

Ali lahko slovenski kolesar ekipe UAE Emirates še ogrozi Yatesovo zmago, bo dokončno znano v četrtek, ko bodo tekmovalci drugič na dirki etapo končali z vzponom na Jebel Hafeet. Ko so se prvič, je bil Britanec precej močnejši od konkurence.