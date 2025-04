Pauline Ferrand-Prevot prva francoska zmagovalka Roubaixa

Olimpijska prvakinja v krosu, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot, je zmagovalka ženske dirke Pariz-Roubaix. Kolesarka ekipe Visma Lease a bike je tekmicam ušla 15 kilometrov pred ciljem 148 kilometrov dolge preizkušnje in je za 58 sekund premagala Italijanko Letizio Borghesi, Nizozemka Lorena Wibes je na tretjem mestu zaostala minuto in sekundo. Enak zaostanek je imela tudi četrta, nizozemska veteranka Marianne Vos, medtem ko edina slovenska predstavnica na dirki Eugenija Bujak ni prišla do cilja.

Triintridesetletna Francozinja, svetovna prvakinja iz leta 2014, se je letos po desetih letih vrnila na cestne dirke, na kraljici klasičnih dirk pa je nastopila prvič in takoj zmagala. To je bila njena 12. zmaga na cesti.

Pauline Ferrand-Prevot je postala prva francoska zmagovalka te dirke, ki bi morala biti prvič izpeljana leta 2020, a je zaradi pandemije koronavirusa takrat odpadla. Prva je tako na zloglasnih tlakovcih leta 2021 zmagala Britanka Lizzie Deignan, leta 2022 je slavila Italijanka Elisa Longo Borghnini, leta 2023 Kanadčanka Alison Jackson in lani Belgijka Lotte Kopecky.

"To je moja prva zmaga tukaj in morda zadnja, toliko sem trpela na tlakovcih," je rekla v smehu, nato pa hitro zamenjala razpoloženje, nasmeh so zamenjale solze sreče: "Zadnjih nekaj dni sem bila bolna in nisem bila prepričana, da bom sploh nastopila. Neverjetno, kaj mi je uspelo. Imela sem tudi okvaro, morala sem zamenjati kolo, a Vos me je počakala in sva ujeli skupino. Zdaj želim zmagati še Tour, upam, da mi bo to uspelo v naslednjih treh letih."

Njen fant, nizozemski kolesar Dylan van Baarle, prav tako iz Visme, je pred tremi leti zmagal na moški dirki Pariz-Roubaix.

Na dirki je nastopila tudi Eugenia Bujak, kolesarka ekipe Cofidis ni prišla do cilja.

V nedeljo bo še moška preizkušnja, 122. po vrsti, na njej bo debitiral tudi Tadej Pogačar.

